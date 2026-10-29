Los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, han identificado al aficionado del Barcelona que intentó agredir con el palo de una bandera a Eduardo Camavinga y a otros jugadores del Real Madrid, según informa, entre otros medios, MARCA. Los Mossos d'Esquadra han presentado una denuncia formal contra el hombre, que se expone a una multa de hasta 60.000 euros. LaLiga también ha abierto un expediente.

En el Clásico del pasado domingo, el Real Madrid se puso 1-2 por delante en el Camp Nou en el minuto 87. Camavinga dio una magnífica asistencia para el decisivo gol de la victoria de Kylian Mbappé y celebró el tanto con entusiasmo.

Durante la celebración, Camavinga y sus compañeros acabaron contra las vallas publicitarias situadas detrás de la portería. Justo detrás estaban los auxiliares de seguridad y los fotógrafos; los aficionados del Barcelona más cercanos se encontraban a unos metros. Uno de ellos intentó golpear a los jugadores del Real Madrid con el palo de su bandera y lo consiguió.

Camavinga recibió un ligero golpe, tras lo cual Aurélien Tchouaméni puso la mano sobre su rostro para proteger a su compatriota. Denzel Dumfries también vio lo ocurrido e intentó calmar los ánimos.

«El atestado policial se ha redactado en virtud de la Ley del Deporte», escribe MARCA. «Si la infracción se considera “grave”, la multa puede oscilar entre 3.000 y 60.000 euros. Es probable que el incidente reciba esa calificación, dado que no se han producido daños».

«Si la infracción se considera “muy grave”, la multa puede oscilar entre 60.001 y 650.000 euros». No parece que el hombre deba temer una multa de esa categoría, aunque su acción sí podría costarle 60.000 euros.

También se le podría imponer una prohibición de acceso a recintos deportivos de entre seis meses y dos años si su caso acaba calificándose como «grave». Si se considera «muy grave», el periodo sería de dos a cinco años.

Además de los Mossos d'Esquadra, LaLiga también ha tomado medidas por el incidente. El organismo organizador de la competición ha trasladado lo ocurrido al comité disciplinario de la federación española de fútbol, la RFEF.