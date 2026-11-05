«Lo estaba buscando», dijo Niko Kovac, que quiso enviar a Carney Chukwuemeka a buscar a Konstantinos Karetsas. «Y, de repente, apareció por la esquina», continuó el entrenador del Borussia Dortmund en DAZN. Así pudo finalmente dar entrada al griego en lugar de Serhou Guirassy, que tenía molestias en el muslo.

Karetsas ya había revelado que, cuando Guirassy tuvo que abandonar el campo, estaba en el baño. Para el BVB fue una feliz coincidencia que el recién llegado regresara a tiempo y pudiera entrar pronto en el campo en la importantísima victoria en casa por 2-1 ante el Real Betis en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

La UEFA le entregó el trofeo al mejor jugador del partido tras el pitido final. «Fabio Silva se lo habría merecido. Marcó un gol y dio una asistencia», dijo Karetas, cuyo disparo raso con su potente zurda puso el 2-1. Fue su primer gol con el BVB.

No solo en ese gol quedó patente cuánto aportó Karetsas al juego del Borussia el miércoles por la noche y cuánto más puede aportar en el futuro. El jugador de 18 años, que cumplirá años dentro de dos semanas, desprende creatividad y alegría por jugar. Tiene una técnica excelente y, con todas esas cualidades, puede generar muchas jugadas sorprendentes.

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Konstantinos Karetsas, «como una liebre» en el BVB

Así ocurrió, por ejemplo, en su gol del 2-1: Karetsas recibió el balón de Silva, hizo un recorte de inmediato y, contra lo esperado, se desplazó ligeramente hacia dentro. Después disparó sin que el portero pudiera ver bien el balón, que pasó entre las piernas de un defensa rival. Eso bastó para sorprender a contrapié al guardameta Álvaro Valles, que hasta entonces había destacado con varias grandes paradas de reflejos.

«Se ha visto que Kosta es un futbolista realmente bueno. No solo porque haya marcado el gol, sino porque también hace muy buenos recortes. Como una liebre», dijo Kovac. «Es difícil defenderlo. Hace muchas bicicletas buenas. Ha aportado mucho dinamismo. También me pareció que él y Fabio se compenetraron muy bien arriba. Eso me gustó».

El propio Karetsas dijo que, dadas las circunstancias de su entrada al campo, no recibió instrucciones del entrenador del Dortmund. «Simplemente jugué a mi manera; me dieron mucho espacio», explicó el internacional en 14 ocasiones, cuyo comienzo en el BVB se vio afectado por los problemas circulatorios que sufrió contra el Villarreal y por una lesión en el ligamento lateral en el partido a domicilio contra el Union Berlin, que en total le hicieron perderse cuatro encuentros.

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Konstantinos Karetsas es el jugador de ataque que le faltaba al BVB

A eso se sumó la adaptación tras pasar del Genk al Dortmund. «El mayor salto de la liga belga a la Bundesliga es el físico», dijo. «Sin duda, todavía tengo que adaptarme a eso y puedo seguir mejorando. No creo que haya necesitado tiempo para acostumbrarme en el aspecto futbolístico».

Desde luego que no. Karetsas le vendrá bien al conjunto de Westfalia. Lo visto hasta ahora basta para llegar a esa conclusión, sencillamente porque últimamente echaba mucho de menos a un atacante tan creativo y desinhibido.

Kovac incluso le dio una especie de carta blanca, algo nada habitual en el entrenador. Pero, como Guirassy probablemente se perderá al menos el partido de liga contra el Elversberg dentro de tres días, parece muy probable que Karetsas juegue.

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Ethan Nwaneri podría tenerlo aún más difícil en el BVB

«Por eso, probablemente será titular en los próximos partidos mientras Serhou no esté disponible», dijo Kovac, aunque después pareció darse cuenta de que, contra su costumbre, había revelado algo que normalmente no revela. Así que añadió: «Probablemente. Aún no lo sé. Ya veremos». Karetsas, en cualquier caso, está preparado para asumir más protagonismo: «Me encuentro bien y estoy sano».

Para Ethan Nwaneri, sin embargo, no son buenas noticias. El regreso de Karetsas, que ya dio la asistencia del 2-2 tardío al entrar desde el banquillo el pasado fin de semana en Múnich, probablemente hará aún más difícil que el cedido por el FC Arsenal vuelva a entrar en el equipo.

El inglés había sido titular en cuatro partidos de liga consecutivos y, durante ese período, también había entrado pronto desde el banquillo en dos ocasiones, entre ellas en el citado encuentro contra el Villarreal, cuando Karetsas sufrió el problema circulatorio. Pero el balance del jugador de 19 años fue nulo. Las acciones prometedoras y las ocasiones de gol se alternaron con actuaciones discretas.

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Ethan Nwaneri ha caído en el orden de preferencia del ataque del BVB

Por tanto, no sorprendió que Kovac lo sacara del once: era una decisión lógica. En los últimos cinco partidos oficiales, Nwaneri ha estado en el banquillo; contra el Betis no entró hasta el tiempo añadido. El encuentro ante el Bayern fue aún más amargo para él.

En Múnich, Kovac dio entrada desde el banquillo a Marcel Sabitzer, Chukwuemeka, Karetsas, Silva e incluso a Samuele Inacio, con quien apenas había contado hasta entonces. Todos son jugadores de ataque, como Nwaneri, que por primera vez desde su llegada al Dortmund pasó los 90 minutos fuera del campo. Así, actualmente ha caído por detrás de Jobe Bellingham, Karetsas, Chukwuemeka e incluso Sabitzer en el orden de preferencia para las posiciones por detrás del delantero.

Seguramente esto no gustará en el conjunto londinense, sobre todo porque la anterior cesión de Nwaneri al Olympique de Marsella durante la segunda mitad de la pasada temporada ya salió bastante mal. Según se dice, los Gunners tienen una cláusula que les permite recuperar a su jugador en invierno si avisan con antelación al BVB. Según las informaciones, eso le ahorraría al Borussia hasta cinco millones de euros.

La satisfactoria noche del miércoles para el Dortmund podría ser un punto de inflexión para ambos: Karetsas convence, rebosa ganas de jugar y empieza a perfilarse como una posible pieza clave del BVB. Mientras tanto, Nwaneri se está quedando completamente atrás en la lucha por un puesto y su situación plantea interrogantes. En cierto modo, ahora mismo es el único perjudicado en el Borussia.

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