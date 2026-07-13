«Un virus echa por tierra el sueño de Noruega»... Los impactantes entresijos de la decisión de sustituir a Haaland ante Inglaterra

Noruega desperdició una oportunidad histórica de avanzar a las semifinales del Mundial 2026 tras caer 2-1 ante Inglaterra.

Erling Haaland, pese a su esfuerzo, no pudo evitar la eliminación.

El exdelantero del Chelsea Tony Cascarino afirmó que Haaland fue sustituido por indisposición.

Los aficionados y el comentarista Gary Neville se mostraron atónitos al ver cómo, a los 25 años, Haaland era reemplazado en la prórroga.

Cascarino, quien jugó con Irlanda en los Mundiales de 1990 y 1994, admitió que recibió un mensaje que confirmaba que el delantero del Manchester City sufría un virus.

«Recibí un mensaje durante el partido: Erling Haaland no se sentía bien. También estaba enfermo», declaró al periódico «World Cup Weekender».

Y añadió: «No parecía estar en buena forma física. De todos modos, no toca mucho el balón, pero también me sorprendió la falta de energía que mostraba».

La preparación de Noruega para su decisivo duelo con Inglaterra se vio afectada por un brote de virus en la concentración.

Muchos tuvieron que recuperarse a contrarreloj para demostrar que podían jugar.

El capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, admitió que varios compañeros estaban indispuestos antes del encuentro.

El seleccionador noruego, Stale Solbakken, admitió que se arrepentía de no haberlo sustituido antes.

«No fue difícil sacarlo, ya no podía más… Quizá debí hacerlo diez minutos antes», admitió tras lanzar con rabia una botella de agua al segundo entrenador tras el gol del empate de Inglaterra.

La eliminación noruega frustró la Bota de Oro de Haaland, quien marcó siete goles, uno menos que Mbappé y Messi, ya en semifinales.

Aun así, Haaland admitió que apoyará a Inglaterra en lo que queda de Mundial.