Un virus amenaza los sueños de los Tres Leones... El astro de Inglaterra, baja antes del partido contra Noruega

Inglaterra está en alerta a pocos días de un partido clave del Mundial 2026, tras un imprevisto sanitario en su concentración que amenaza la participación de una de sus estrellas.

El seleccionador Thomas Tuchel ajusta detalles para los cuartos de final contra Noruega, pero la preocupación crece por Declan Rice y otros jugadores con problemas físicos.

Los medios locales aseguran que sufre una gastroenteritis, lo que mantiene en alerta al cuerpo técnico y médico a pocos días del duelo contra Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

El centrocampista se perdió las dos últimas sesiones de entrenamiento y ya arrastraba molestias en los tendones de la rodilla y en la zona lumbar. Según el «Daily Mail» y la BBC, el cuerpo médico lo ha aislado para evitar contagios.

Además, el cuerpo técnico vigila de cerca a Reece James y Marc Ghee, según «Marca».

Reece James, que había sido titular en los dos primeros partidos, se reincorporó el jueves a los entrenamientos y podría estar cerca de recuperarse de sus molestias en los tendones de la rodilla.

En cuanto a Marc Gihy, continúa su recuperación de una distensión en los isquiotibiales y será evaluado el viernes para confirmar su participación.

Además, Jarell Quansah está sancionado tras su expulsión ante México y se pierde los cuartos de final.

Además, Thomas Tuchel ya no contará con el centrocampista Jordan Henderson, quien se fracturó el brazo izquierdo al chocar contra una valla publicitaria durante la celebración de la clasificación ante México en el Azteca.

El cuerpo técnico aguarda con inquietud las próximas horas, a la espera de novedades sobre Rice y de los resultados de las pruebas finales de varios jugadores, con la esperanza de llegar en óptimas condiciones al decisivo partido contra Noruega.