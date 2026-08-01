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Un viejo sueño: el Barcelona vuelve a la carga por Ounahi

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El segundo intento

El Barcelona ha vuelto a la carga por el marroquí Azzedine Ounahi, centrocampista del Girona, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Según el programa español El Chiringuito, el Barcelona estudia la opción de fichar a Ounahi ante la necesidad del equipo de incorporar a un nuevo centrocampista tras la lesión del neerlandés Frenkie de Jong.

El programa español señaló que la estrella del Girona despierta el interés de numerosos clubes este verano, aunque todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro.

Ounahi tuvo una destacada actuación con Marruecos en el Mundial 2026 y logró liderar al conjunto marroquí hasta los cuartos de final.

Ounahi ya había sido vinculado anteriormente con un traspaso a las filas del Barcelona, tras su brillante actuación con Marruecos en el Mundial 2022, pero la operación se frustró.

La estrella marroquí está ligado a un contrato con el Girona hasta el verano de 2030 y su valor de mercado asciende a 30 millones de euros.

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