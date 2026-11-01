El Chelsea se ha interesado por la situación del francés Jules Koundé, estrella del Barcelona, que solo ha sido titular en 5 partidos esta temporada.

El diario Sport informó de que Koundé ha perdido buena parte del papel destacado que desempeñaba, y ahora se ve obligado a competir por un puesto en la posición de lateral derecho.

La reconversión de Eric García en esa posición, junto a la irrupción de Xavi Espart, además del seguimiento por parte del Barcelona de algunos laterales derechos para fichar a alguno de ellos, han colocado a Koundé en una situación difícil.

El experto en el mercado de fichajes, Matteo Moretto, habló sobre la situación de Koundé, aclarando en declaraciones a través de la cadena DAZN que el Chelsea es uno de los clubes más interesados en incorporar a Koundé.

Moretto explicó: «Hay un club de la Premier League, en concreto, que ya ha empezado a estudiar las cifras y a interesarse por la posibilidad de cerrar la operación, para saber si fichar al jugador es posible desde el punto de vista económico, y ese club es el Chelsea».

No sería la primera vez que el Chelsea intenta hacerse con los servicios del defensa francés; el club mostró su interés en incorporarlo en 2022, antes de que el Barcelona lograra cerrar la operación y adelantarse, fichando al jugador procedente del Sevilla por 60 millones de euros.

El Bayern de Múnich también mostró su interés por la situación del defensa francés durante el mercado de fichajes de verano, y podría volver a intentar incorporarlo durante el mercado de fichajes de invierno.

Moretto también señaló que la posible salida de Koundé podría permitir al club catalán obtener recursos económicos que le ayuden a reforzar otras posiciones de su plantilla.

Y apuntó: «Koundé podría ser uno de los jugadores con cuya venta el Barcelona puede lograr un rédito económico, para fichar quizá a un delantero puro o a otro lateral derecho».

Si todo acaba con la salida de Koundé, el Barcelona tendrá que estudiar cómo compensar su marcha. Entre los nombres que han aparecido en la lista de intereses del club catalán figura Pedro Porro, jugador del Tottenham.

Por tanto, parece que el futuro de Koundé será uno de los asuntos que merecerá la pena seguir durante los próximos meses. El defensa francés tiene contrato con el Barcelona hasta 2030 y aún le queda tiempo de sobra para recuperar el papel destacado que ha perdido, pero el interés del Chelsea lo devuelve de nuevo al primer plano del mercado de fichajes, con Pedro Porro como opción fuerte para compensar su marcha.