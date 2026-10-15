Así lo informa el diario Bild. Según el periódico, Maurizio Micheli, jefe de ojeadores de los Gunners, habría planteado el nombre del surcoreano en el campeón de la Premier League. Un traspaso en el mercado de invierno sería poco realista, pero el interés podría concretarse más adelante.









Kim tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2028 y, según la información, incluso está previsto que ambas partes hablen próximamente sobre una ampliación de su vínculo. Sin embargo, el futbolista de 29 años ocupa, sobre el papel, el tercer puesto entre los centrales del Bayern, por detrás de Dayot Upamecano y Jonathan Tah.

No sorprende que precisamente Micheli haya propuesto ahora a Kim: el italiano trabajó anteriormente para el Napoli y, durante esa etapa, fichó al surcoreano del Fenerbahce de Estambul en 2022 por 19 millones de euros. Solo un año después, Kim se marchó al Bayern por 50 millones de euros.

¿Qué club quiso fichar a Min-Jae Kim en verano?

El Arsenal ya habría mostrado un mayor interés por Kim el verano pasado. Según una información de tz, el campeón inglés preguntó por él al Bayern porque buscaba un sustituto para William Saliba, que estará mucho tiempo de baja tras una operación de espalda. Sin embargo, Kim habría decidido no cambiar de club y aceptado su papel de aspirante a la titularidad en el Bayern. Finalmente, el Arsenal fichó en su lugar a Ezri Konsa, del Aston Villa, por 60 millones de euros.

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Kim ha disputado un total de 489 minutos en seis partidos oficiales con el Bayern esta temporada, sin marcar ni dar ninguna asistencia. El próximo miércoles 21 de octubre, el Bayern recibirá al Arsenal en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.