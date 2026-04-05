«Un viejo conocido, gran favorito para suceder a Gennaro Gattuso como seleccionador de Italia»

Gennaro Gattuso anunció la semana pasada, tras quedarse fuera del Mundial con Italia, su dimisión como seleccionador. Los Azzurri buscan ahora con urgencia un sustituto, y el entrenador del Nápoles, Antonio Conte, es el principal candidato, según informa La Gazzetta dello Sport.

Conte no es un desconocido para la selección italiana. El italiano ya fue seleccionador entre 2014 y 2016. En 2016 dirigió a Italia en la Eurocopa de Francia, donde el equipo cayó eliminado en cuartos de final ante Alemania en la tanda de penaltis.

Tras esa Eurocopa, Conte se marchó a Londres, donde estuvo al frente del Chelsea durante dos años y ganó una vez la liga. A continuación, tuvo una etapa bastante exitosa en el Inter, tras lo cual regresó a la Premier League. Sin embargo, en el Tottenham Hotspur no logró ganar ningún título, antes de fichar por los Partenopei, con los que se proclamó campeón de liga y conquistó la Supercopa de Italia.

El periódico informa de que el actual entrenador del Nápoles, tercero en la Serie A, está abierto a volver como seleccionador al término de la presente temporada.

No solo se menciona a Conte como posible sucesor de Gattuso. También los nombres de Roberto Mancini, Massimiliano Allegri y el seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, circulan con fuerza en los medios de comunicación.

En el caso de Mancini, existe cierta resistencia, sobre todo debido a su repentina salida en su anterior etapa como seleccionador. El entrenador del AC Milan, Allegri, se mantiene al margen por el momento, según La Gazzetta.

En la temporada 2024/25, Conte se proclamó campeón de la Serie A tras terminar con un punto de ventaja sobre el Inter. Esta temporada, el Nápoles está siendo más irregular y la revalidación del título parece lejana. La diferencia con el líder, el Inter, es actualmente de siete puntos, a falta de ocho partidos por disputar.