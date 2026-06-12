A pesar de las estrictas medidas de seguridad en su campo de entrenamiento en Lawrence, Kansas, Argelia no pudo ocultar los secretos de la selección «Guerreros del Desierto» de cara al Mundial 2026.

Sin embargo, un dron de una cadena televisiva estadounidense sobrevoló las prácticas y mostró lo que se suponía debía permanecer en secreto, desencadenando una crisis a pocos días del Mundial.

Desde su llegada a Estados Unidos, Argelia había cerrado sus entrenamientos y prohibido fotos o vídeos a extraños, incluso el amistoso contra Bolivia se jugó a puerta cerrada.

Sin embargo, todas esas precauciones fallaron ante la tecnología: el canal KMBC 9, afiliado a ABC, usó drones que sobrevolaron el campo y transmitió en directo las prácticas, lo que fuentes de la Federación Argelina calificaron de «flagrante violación de la privacidad».

El diario español «AS» apuntó que la indignación argelina no se limitó a las imágenes aéreas: Óscar Villagas, seleccionador de Bolivia, confirmó que la decisión de cerrar el amistoso fue exclusivamente argelina. «Es su decisión, no la nuestra, y la respetamos, ya que son ellos quienes van a jugar en el Mundial», y el partido terminó con victoria argelina por 4-0.

Fuentes de la Federación Argelina aseguraron que el hermetismo buscaba cumplir con los protocolos de seguridad en los campos de entrenamiento y no ocultar detalles tácticos a Argentina.

El malestar creció tras las declaraciones del portero boliviano Carlos Lampe a TyC Sports, quien reveló: «Argelia no sabe presionar, su defensa es estática y vive de los contraataques».

Con las imágenes de KMBC 9 y el análisis de Lambi, los planes de Petković quedaron más expuestos de lo previsto.