La estrella del Real Madrid sueña con recibir una noticia positiva el próximo jueves, para librarse del fantasma de la cárcel y de un alejamiento del fútbol por un largo periodo.

La Fiscalía en España solicitó una pena de dos años y medio de prisión para el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, antes de abrir una puerta para evitar la condena a condición de presentar una disculpa a las víctimas.

Según el diario "As", Raúl Asencio todavía se recupera de los problemas físicos que lo lastraron al inicio de la temporada, y se está tomando un respiro del fútbol.

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Y salvo que surjan circunstancias imprevistas, está previsto que comparezca ante el Juzgado de San Bartolomé de Tirajana, en su tierra natal, Gran Canaria, el próximo jueves, a las nueve de la mañana hora local, con la esperanza de ser absuelto del cargo de vulneración de la intimidad que se le imputa por la exhibición de un vídeo escandaloso.

El vídeo muestra a una joven, entonces menor de edad, junto a otra mujer y tres de sus excompañeros de la academia juvenil del Real Madrid: Ferran Ruiz, Andrés García y Juan Rodríguez.

Estos hechos se remontan al verano de 2023 en un club de playa al sur de la isla de Gran Canaria, donde los futbolistas pasaban unos días de sus vacaciones.

Asencio, que no participó en el vídeo ni apareció en las imágenes escandalosas que allí se captaron, mostró el vídeo a un tercero, lo que dio lugar a que fuera denunciado.

Pero ahora, podría ser absuelto de los cargos legales al cabo de tres años. Desde el punto de vista legal, debe documentarse la aceptación de las disculpas por parte de las dos víctimas —las dos jóvenes que aparecieron en el vídeo—, mientras que la Fiscalía, salvo que surjan circunstancias imprevistas, tendrá que retirar los cargos presentados contra el propio Asencio, eximiendo así de cualquier responsabilidad penal al defensa del Real Madrid.

Asencio está acusado de la comisión de delitos semipúblicos contra la intimidad, respecto de los cuales la legislación española permite la posibilidad de retirar los cargos o la responsabilidad penal una vez que las dos víctimas acepten oficialmente las disculpas.

Entretanto, la causa contra Ferran Ruiz, Andrés García y Juan Rodríguez continúa, ya que no se ha tenido en cuenta el perdón de las víctimas debido a la distinta naturaleza de los delitos; en este caso, se alega la distribución de material pornográfico infantil.

Y la Fiscalía no acepta el perdón de las víctimas como factor atenuante. La joven que apareció en el vídeo declaró, en una entrevista exclusiva con el diario "As": "Nadie me hará sentir culpable. La culpa es de ellos".

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