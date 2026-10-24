El duelo entre el Al Ahli y el Al Khaleej no fue solo un partido que terminó con una amplia victoria del conjunto de Yeda, sino que trajo consigo anécdotas curiosas que comenzaron antes del pitido inicial, después de que el delantero inglés Ivan Toney entrara en el círculo de las burlas, antes de dar a su equipo una contundente respuesta dentro del campo y luego elegir sus palabras con cuidado al enfrentarse a una pregunta sobre el incidente.

La historia comenzó cuando Toney se ausentó del anterior partido del Al Ahli ante el Al Feiha por una lesión en la articulación de la cadera, una ausencia que aprovechó la cuenta oficial del Al Khaleej en la plataforma "TikTok" para publicar un vídeo burlón diseñado con inteligencia artificial, en un intento de generar polémica antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos.

Toney aparecía en el vídeo como si se enterara de que el Al Khaleej era el próximo rival del Al Ahli, levantándose a toda prisa para huir, mientras aparecían dos jugadores del Al Khaleej riéndose, en un gesto burlón que insinuaba que el delantero inglés temía enfrentarse al equipo.

Pero el guion que trazó el vídeo no se reflejó sobre el terreno de juego, después de que Toney regresara de la lesión y participara en el enfrentamiento ante el Al Khaleej en la undécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, contribuyendo con fuerza a la victoria del Al Ahli por 4-1, tras marcar dos goles con los que confirmó su valor ofensivo.

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El delantero inglés elevó su cuenta a 13 goles, situándose en solitario como líder de la tabla de goleadores de la Liga Roshn, y convirtiendo su regreso de la lesión en una noche especial, tras haber sido el centro de las burlas antes del partido, antes de responder de la mejor manera posible a través de su actuación de cara a la portería.

Tras el final del encuentro, Toney se encontró frente a una pregunta sobre el vídeo que publicó la cuenta del Al Khaleej, pero optó por no dejarse arrastrar a una disputa mediática ni responder de la misma forma, prefiriendo cerrar el asunto de manera diplomática.

Toney dijo, comentando el vídeo burlón ante los medios de comunicación: "No voy a comentar sobre eso, porque si lo comento todos los clubes harán lo mismo, y entonces me van a molestar, por supuesto".

Con esta respuesta, la estrella del Al Ahli evitó dar al incidente un espacio mayor del que merecía, en un momento en el que la amplia victoria y el doblete que anotó se encargaron de dar la respuesta dentro del campo, para que el conjunto de Yeda saliera con los tres puntos y Toney continúe persiguiendo los números en la carrera de goleadores.



