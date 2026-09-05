El mercado de fichajes de verano acaba de cerrarse, pero el Barcelona, dirigido por el director deportivo Deco, ya ha comenzado a planificar el mercado invernal, que arranca el próximo 2 de enero.

El club catalán dispone de unos 60 millones de euros dentro de las reglas del juego limpio financiero, un margen suficiente para cerrar un fichaje. No obstante, ese dinero también puede destinarse al límite salarial de la próxima temporada, un límite que se verá muy afectado por el regreso al estadio de Lluís Companys.

Según el diario Sport, citando fuentes de LaLiga, el Barça puede transferir la cantidad disponible en el juego limpio financiero para aumentar el límite salarial de la próxima temporada, siempre que la solicitud se presente antes del comienzo del mercado invernal.

Del dinero que el club quiera transferir del juego limpio financiero solo se computará en el límite salarial un 75 %; es decir, unos 45 millones de euros, si el club decide transferir la totalidad del importe.

El límite salarial de la temporada 2027-2028 será inferior al de este año, porque el Barcelona disputará la primera parte de la temporada, durante unos 4 meses, en el estadio de Lluís Companys, como consecuencia de las obras de instalación del techo en el Spotify Camp Nou.

Los ingresos disminuirán y, por tanto, transferir el presupuesto del juego limpio financiero al límite salarial sería una buena forma de compensar las pérdidas y, así, no salir de la regla del 1:1.

Sport señaló que la decisión está ahora sobre la mesa del Barcelona, que se enfrenta a un verdadero dilema: ¿cierra en enero un fichaje que eleve el techo de la fuerza del equipo, o transfiere la cantidad disponible en el juego limpio financiero, de unos 60 millones de euros, al límite salarial de la próxima temporada, reduciendo así las pérdidas derivadas de jugar en Montjuïc y evitando superar la regla del 1:1?

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