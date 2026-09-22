El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, eligió a 4 figuras con las que le gustaría cenar, y al frente de ellas se situó su ídolo, el portugués Cristiano Ronaldo, leyenda del conjunto blanco y actual capitán del Al-Nassr saudí.

Mbappé se encuentra actualmente con la selección de Francia, bajo la nueva dirección técnica de Zinedine Zidane, después de haber conseguido con los Bleus el cuarto puesto en el Mundial de 2026.

Kylian Mbappé habló con el periódico "The Athletic" este martes y, tras numerosas preguntas sobre sus logros deportivos, se le preguntó por la cena de sus sueños.

Cuando se le pidió que nombrara a las estrellas con las que le gustaría cenar, el delantero del Real Madrid mencionó, según recogió la cadena francesa "Foot Mercato": a Michael Jordan (leyenda del baloncesto), a Serena Williams (leyenda del tenis), a Rihanna (cantante) y a su ídolo Cristiano Ronaldo.

Consciente de sus habilidades en la cocina, el capitán de la selección francesa prefirió advertir a sus invitados diciendo: "Yo no cocino. Si empiezo, todos volverán corriendo a sus casas. ¿Quizás pedimos algo?".

Y añadió: "Michael Jordan es una fuente de inspiración para mí. Lo conocí una vez y me gustaría verlo más para hablar de su carrera. Cristiano Ronaldo era mi ídolo, ahora es mi amigo, y me encanta pasar tiempo con él para que me dé consejos, me apoye, y sabe que yo siempre lo apoyaré. Serena Williams, porque quiero inspirarme mucho en ella en un deporte que admiro. Y quizás Rihanna más adelante. Me encanta Rihanna".

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