Un único cambio: Inzaghi anuncia la alineación del Al-Hilal ante el Al-Fateh

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Al-Fateh, la tarde de este sábado, en la jornada 12 de la Roshn Saudi League.

La alineación del partido presentó un único cambio respecto al encuentro ante el Al-Qadisiyah de la jornada pasada, con la entrada de Sultan Mandash en sustitución del brasileño Gabriel Martinelli, ausente.

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El Al-Hilal también sufre la ausencia de su estrella Salem Al-Dawsari, quien se recuperó de la lesión hace pocos días, ya que participó como suplente ante el Al-Hazm y el Al-Qadisiyah y jugó como titular frente al Al-Shamal en la Elite de Asia, antes de sufrir un nuevo golpe muscular.

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El Al-Hilal afronta el duelo ante el Al-Fateh en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League situado en la tercera posición con 27 puntos, mientras que el Al-Fateh ocupa el decimosexto puesto con 6 puntos, antes del inicio del partido la tarde del sábado.

Alineación del Al-Hilal

Portería: Yassine Bounou.

Defensa: Mohamed Mahzari - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernández.

Centro del campo: Rúben Neves - Sergej Milinković-Savić - Nasser Al-Dawsari.

Ataque: Sultan Mandash - Ollie Watkins - Crysencio Summerville.