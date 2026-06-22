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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Un único cambio: Álvarez en el banquillo y Messi lidera la alineación de Argentina ante Austria

Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup
L. Messi
Julián Álvarez
Argentina
Austria
EE. UU.

Página de inicio

Julián Álvarez se queda en el banquillo de la selección argentina por segundo partido consecutivo en el Mundial de 2026, mientras Lionel Messi lidera a los «bailarines del tango» este lunes contra Austria.

La Albiceleste se mide a Austria en el estadio de Dallas, en la segunda fecha del Grupo 10.

Argentina venció a Argelia gracias a un hat-trick de Messi, y Austria superó a Jordania 3-1, así que hoy se juegan el liderato del grupo.

Leónel Scaloni, seleccionador argentino, hace un solo cambio: entra el lateral derecho Nahuel Molina por el lesionado Gonzalo Montiel.

La alineación completa es la siguiente:

World Cup
Jordania crest
Jordania
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG
World Cup
Algeria crest
Algeria
ALG
Austria crest
Austria
AUT

Portero: Emiliano Martínez.

Defensa: Molina, Romero, Martínez, Medina.

Centrocampo: Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, De Paul.

Delanteros: Messi y Lautaro Martínez.

Por su parte, la alineación de Austria fue la siguiente:

Portero: Schlager.

Defensa: Laimer, Danso, Alaba, Busch.

Centrocampistas: Seewald, Schlager y Wanner.

Delantera: Sabitzer, Schmid, Gregoritsch.

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