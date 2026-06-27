Un último paso... El Chelsea reúne a Alonso y a una estrella de la Premier League

El Chelsea ha intensificado los contactos con Granit Xhaka, mediocampista del Sunderland y conocido de Xabi Alonso, con quien ya triunfó en la Bundesliga.

Según Florian Plettenberg, el Chelsea ya tiene un acuerdo verbal con el centrocampista del Sunderland Granit Xhaka.

El excapitán del Arsenal podría fichar por el Chelsea y reencontrarse con Xabi Alonso tras su etapa juntos en el Bayer Leverkusen.

El Chelsea negocia con el Sunderland el traspaso, aunque aún no hay acuerdo total.

Chaka, de 33 años, fichó por el Sunderland hace un año, ha disputado 36 partidos y ha sumado un gol y seis asistencias.

El veterano capitán disputa su cuarto Mundial y ha guiado a Suiza a los dieciseisavos del torneo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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