Un triple golpe desestabiliza al Al-Nassr antes del duelo ante el Al-Khaleej

El estadio Príncipe Mohammed bin Fahd acoge un esperado enfrentamiento entre el Al Khaleej y el Al Nassr, dentro de la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al Nassr llega al partido en medio de bajas sensibles, después de que el australiano Ange Postecoglou, director técnico del equipo, excluyera al trío francés formado por Kingsley Coman, Ayman Yahya y Abdulrahman Ghareeb de la lista para el enfrentamiento ante el Al Khaleej, previsto para el sábado, según informó el diario "Arriyadiyah" saudí.

El informe aclaró que Kingsley Coman sufre dolores en el músculo isquiotibial, lo que llevó a Postecoglou a excluirlo de sus planes para el enfrentamiento ante el Al Khaleej, ante el interés del cuerpo técnico por no arriesgar al jugador y evitar que la lesión se agrave.









Se espera que el extremo francés se someta a pruebas médicas adicionales tras el partido ante el Al Khaleej, con el fin de determinar su capacidad de regresar a la lista del Al Nassr en el próximo enfrentamiento ante el Al Ain emiratí.

El Al Nassr visita al Al Ain el próximo martes, en el estadio Hazza bin Zayed, dentro de la competición continental, donde el cuerpo técnico espera recuperar rápidamente a Coman en caso de que las pruebas médicas confirmen su disponibilidad para participar.

La ausencia no se limitará a Coman, ya que el Al Nassr también perdió los servicios de Ayman Yahya, quien sufre una lesión en el músculo aductor, por lo que se confirma su ausencia en los enfrentamientos ante el Al Khaleej y el Al Ain.

Asimismo, Abdulrahman Ghareeb se pierde el partido tras quejarse de una lesión en el metatarso, lo que obliga a Postecoglou a manejar una lista mermada durante el enfrentamiento ante el Al Khaleej, especialmente ante la importancia del partido para un equipo que busca seguir presionando a los conjuntos que lideran la clasificación.

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Estas ausencias llegan en un momento en el que el Al Nassr busca mantener su fuerte arranque en la presente temporada, después de que el equipo cosechara 15 puntos en las primeras seis jornadas, con cinco victorias frente a una única derrota, que fue ante el Al Ittihad por 2-1.

El Al Nassr ocupa el cuarto lugar en la tabla de la Liga Roshn saudí con 15 puntos y, por el otro lado, el Al Khaleej atraviesa un inicio difícil en la competición de la nueva temporada, después de que el equipo se conformara con cosechar solo 4 puntos, que lo sitúan en el decimotercer puesto.







