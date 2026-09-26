El Manchester United tiene a Brian Brobbey claramente en su radar. Según el periodista especializado en fichajes Graeme Bailey, el gigante inglés se plantea mover ficha en enero por el delantero del Sunderland, que ha comenzado con fuerza la nueva temporada.

Brobbey juega en el Sunderland desde el verano de 2025, cuando el club pagó veinte millones de euros para ficharlo procedente del Ajax. El atacante, de 24 años, se convirtió en una pieza importante en su primera temporada y tiene contrato con el club hasta mediados de 2029.

También durante el Mundial de 2026, Brobbey se puso claramente en el escaparate, según TEAMtalk. El internacional neerlandés marcó tres goles en cuatro partidos y, posteriormente, su nombre fue vinculado con varios clubes de la Premier League.

El Manchester United está entre los clubes que siguen a Brobbey desde hace tiempo. También se menciona a Tottenham Hotspur, Chelsea y Aston Villa como partes interesadas, pero el Sunderland ya decidió el pasado verano que la salida del delantero no era negociable.

El interés desde Mánchester sigue vigente. Bailey informa de que el United podría querer fichar a un nuevo delantero en enero y que Brobbey figura entre los candidatos, mientras que Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, también estaría en la lista.

Brobbey, además, volvió a demostrar este mes de lo que es capaz. El neerlandés firmó un hat-trick ante el Manchester City en el Etihad Stadium, aunque el Sunderland terminó cayendo por 5-3.

Aun así, un traspaso invernal a Old Trafford parece especialmente complicado. El Sunderland valoraría a Brobbey en unos cincuenta millones de libras, el equivalente a 58 millones de euros, y, según las informaciones, no tiene la menor intención de venderlo a mitad de temporada.