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Cuando Jean Matteo Bahoya acabó saliendo cedido del Eintracht Frankfurt el último día del mercado de fichajes, parecía casi seguro que tarde o temprano dejaría una gran suma de dinero en las arcas del club. Sin embargo, la operación está ahora seriamente en duda.

Leeds United se hizo con los servicios de Bahoya en verano a cambio de una cuota de cesión de dos millones de euros. El acuerdo con el Eintracht incluía, además, una obligación de compra de 30 millones de euros que se activaría cuando el futbolista de 21 años disputara su décimo partido oficial.

Que pudiera no alcanzar esa cifra, en principio fácil de lograr en Inglaterra gracias a sus dos competiciones de copa adicionales, seguramente no entraba en los cálculos de los dirigentes del Eintracht. Pero podría acabar ocurriendo.

Por ahora, Bahoya apenas suma once minutos en tres partidos de la Premier League. En otras cinco ocasiones pasó los 90 minutos en el banquillo. Y, según el entrenador Daniel Farke, hay buenas razones para ello.

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Farke contó ahora a The Athletic que, «cada vez» que ha hecho la compra semanal en el supermercado de su barrio durante las últimas tres semanas, alguien le ha preguntado por la situación de Bahoya y le ha pedido que dé más minutos al joven francés.

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«La última vez, un hombre mayor me dijo: "Daniel, pon a ese joven extremo francés. Es extraordinario". Le respondí: "¿Lo conoces?". "No, no lo conozco". "Entonces, ¿dónde lo has visto?". "No lo he visto, solo he oído hablar de él". "Ah, has oído hablar de él"», relató Farke, quien recalcó que, en su opinión, Bahoya aún no está físicamente preparado para la Premier League.

«Tiene que añadir algo más de físico a su juego. Debe mejorar su toma de decisiones, su definición y varios aspectos de su juego», señaló sobre el extremo: «Si esperamos que tenga un gran impacto de inmediato y marque la diferencia para nosotros a este nivel, lo siento, pero eso no tiene nada que ver con la realidad».

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Según explicó, esto también se debe a que Bahoya ni siquiera fue titular indiscutible de forma continuada en el Eintracht, en la Bundesliga. La máxima categoría del fútbol alemán es «un buen producto, pero es más fácil marcar la diferencia a nivel de la Bundesliga que en la mejor liga del mundo, a nivel de la Premier League», expuso el técnico alemán de 50 años: «No podemos esperar fichar a un joven jugador del banquillo de un club de la Bundesliga que marque la diferencia de inmediato y se convierta en uno de nuestros futbolistas más importantes».

Para llegar a ser ese tipo de jugador, Bahoya necesita tiempo. Farke recordó en ese sentido la situación comparable que vivió Georginio Rutter hace tres años. Rutter llegó al Leeds procedente del Hoffenheim en enero de 2023 por 40,5 millones de euros y, al principio, le costó cumplir las expectativas depositadas en él como «superestrella».

Getty Images

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Bahoya tiene un predecesor destacado en el Leeds United

«Cuidé de él, lo regué como a una pequeña planta, lo abracé todos los días y entonces floreció. Todo el mundo coreaba su nombre y lo vendimos por una cantidad increíble», recordó Farke, al frente del Leeds desde el verano de 2023. Rutter acabó marchándose en agosto de 2024 al Brighton & Hove Albion por 46,7 millones de euros. Allí, bajo las órdenes de Fabian Hürzeler, suele ser un revulsivo de lujo en la Premier League, pero disfruta regularmente de muchos minutos en la Conference League.

Farke pide ahora para Bahoya la misma paciencia que se tuvo con Rutter. «Solo pido, con toda educación: no me preguntéis en cada rueda de prensa, y espero que tampoco en el supermercado, cuando compre mi leche, mi zumo de naranja y mi pan de centeno alemán oscuro, por lo bueno que es este joven», señaló: «Dadle tiempo, dejad que respire, dejad que trabaje conmigo y entonces podremos desarrollarlo».

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Bahoya llegó al Eintracht procedente del Angers en enero de 2024 por ocho millones de euros y, desde entonces, atravesó varias etapas en las que tuvo un puesto fijo en el equipo. En su última temporada en el Eintracht disputó 37 partidos oficiales (cuatro goles, cuatro asistencias y 1.646 minutos) y fue titular en 18 ocasiones.