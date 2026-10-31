Un trágico accidente detiene el partido entre Almería y Eibar en España

El encuentro entre el Almería y el Eibar se detuvo temporalmente después de que uno de los aficionados cayera de las gradas mientras celebraba el gol de la ventaja del conjunto andaluz, marcado por Kim Junnent en el minuto 20, en medio de un clima de inquietud dentro del estadio, antes de que el juego se reanudara tras recibir el aficionado la asistencia necesaria.

El gol llegó tras una destacada jugada colectiva del Almería, en la que sus jugadores se intercambiaron el balón a través de una serie de pases rápidos, antes de que llegara a Arribas dentro del área, quien se la cedió directamente a Kim Junnent, que la alojó en la red sin dificultad.

Pero la alegría de la ventaja no se completó, después de que uno de los aficionados cayera de las gradas durante la celebración del gol, lo que llevó al árbitro a detener el partido y a llamar al cuerpo médico para intervenir y prestar los primeros auxilios.

A continuación, el árbitro pidió a los jugadores de ambos equipos que se dirigieran a los vestuarios, mientras los servicios de emergencia seguían atendiendo la situación, y se anunció por el estadio: «Por la seguridad de los presentes, el partido ha sido suspendido durante unos minutos».

Reinó un clima de expectación durante el parón, antes de que el aficionado se recuperara tras recibir atención médica, para reanudarse el partido con normalidad en el minuto veinticinco, con el Almería por delante por un gol a cero.