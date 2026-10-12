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Abdelmawgood Samir
Traducido por

"Un trabajo feo y sucio": exjugador del Barcelona dispara contra Vinicius

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Vinicius Junior
España
Brasil

Valdano lo defendió

La tarjeta roja que el árbitro Díaz de Mera mostró a Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, durante el partido contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu sigue generando una enorme polémica, después de que el jugador brasileño agarrara del pelo a su rival Salisu antes de marcar un gol que habría dado la ventaja al conjunto blanco por 2-0, en una acción que dividió las opiniones entre quienes consideraron que merecía la expulsión y quienes estimaron que no reflejaba una intención de dañar al adversario.

En este contexto, Gerard López, exjugador del Barcelona, calificó la actitud de Vinicius como "fea, sucia y traicionera" durante su intervención en el canal "Movistar Plus", al considerar que la acción no merece tanta polémica, pese a haber ocurrido en el Bernabéu y estar relacionada con la estrella del Real Madrid.

López señaló: "Es una actitud que me recuerda a lo que veíamos en el patio del colegio cuando todo acababa en pelea. Se ha magnificado la acción de forma exagerada, porque ocurrió en el Bernabéu, porque se trata de Vinicius y porque llegó antes de un gol, pero aquí no hay nada polémico; es una tarjeta roja de libro".

Por el contrario, Jorge Valdano, exjugador del Real Madrid, además de su exentrenador y exdirector deportivo, ofreció una lectura diferente de la acción, al considerar que el gesto de Vinicius fue instintivo y no presenta una prueba clara de intención de dañar a su rival, aunque reconoció que el jugador recurrió a una conducta antideportiva.

Valdano explicó: "Yo diferencio entre un escupitajo, por ejemplo, y lo que ocurrió aquí. Es un movimiento totalmente instintivo; se sintió acorralado e intentó deshacerse de sus rivales por la vía más antideportiva a la que podía recurrir, pero no veo intencionalidad ni maldad en esa actitud".

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