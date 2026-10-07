La selección saudí comenzó a cosechar los frutos de su título en la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, la "Golfo 27", tras imponerse a su hermana, la selección de Túnez.

La selección saudí se coronó campeona de la Copa del Golfo Arábigo, ayer martes, después de vencer a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero, en el partido final del torneo del Golfo, que se disputó en el estadio Al-Inmaa de Yeda.

El diario saudí "Al-Riyadiyah" señaló que la selección saudí escaló 3 puestos en la clasificación mensual de la Federación Internacional de Fútbol, tras ganar el torneo del Golfo, que por primera vez se incluyó en la agenda oficial de la FIFA.

Arabia Saudí logró vencer en 4 partidos, a costa de Kuwait, Omán e Irak en la fase de grupos, y luego de los Emiratos Árabes Unidos en la final, mientras que empató con la selección de Catar antes de derrotarla en los penaltis en semifinales.

En virtud de esos resultados, la selección saudí saltó del puesto 58 al 55 a nivel mundial, y continúa ocupando el quinto lugar en el continente asiático, por detrás de Japón, Irán, Australia y Corea del Sur.

Atendiendo a la clasificación mundial, Arabia Saudí consiguió superar a varias selecciones, encabezadas por la de Túnez, que ocupaba el puesto 57 antes de descender 4 posiciones hasta el 61.

Por el contrario, la selección saudí logró distanciarse de su homóloga catarí, que ocupaba el puesto 59 a nivel mundial antes de descender al 60, quedando así a 5 puestos de Arabia Saudí, en lugar de uno solo.

Cabe recordar que el título del Golfo fue el primero para la selección saudí en 23 años, concretamente desde que logró conquistar la Copa del Golfo Arábigo en 2003.