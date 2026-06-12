Un toque de la Eredivisie en el partido del Mundial entre Corea del Sur y la República Checa: el PSV y el Feyenoord estarán representados

Los jugadores de la Eredivisie Hwang In-beom y Matej Kovár serán titulares el viernes a las 04:00 (hora de los Países Bajos) en el partido del Mundial entre Corea del Sur y la República Checa. Michal Sadílek será suplente.

En Corea del Sur, todos los ojos están puestos en la estrella Son Heung-min, delantero del Los Angeles FC que actúa como punta en el 3-4-2-1 del seleccionador Hong Myung-bo.

Como punta, Son se apoya en Lee Kang-in (París Saint-Germain) y Lee Jae-sung (Mainz 05).

En el medio, Hwang (Feyenoord) dirigirá el juego, ayudado por Paik Seung-ho (Birmingham City).

En el once checo, con el mismo dibujo táctico, destaca Patrik Schick, asistido por Pavel Sulc, del Olympique de Lyon, y Lukáš Provod, del Slavia de Praga.

Ambos equipos vieron cómo México, coanfitrión del torneo, debutó con victoria 2-0 sobre Sudáfrica gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Alineación de Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seol; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

Alineación de la República Checa: Matej Kovár; Stepán Chaloupek, Robin Hranác, Ladislav Krejci; Vladimír Coufal, Tomás Souček, Alexandr Sojka, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc, Lukáš Provod; Patrik Schick.