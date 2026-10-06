Un título con sabor a recuperación: Alcaraz vence sus miedos y continúa su persecución de la cima

El español Carlos Alcaraz conquistó el título del torneo de Tokio por segunda vez consecutiva, tras imponerse al checo Jiri Lehecka por dos sets a cero, con parciales de 7-6 y 6-4, confirmando su superioridad en la capital japonesa y comenzando su gira asiática de la mejor manera posible.

El duelo no fue sencillo pese a resolverse en dos sets, ya que Alcaraz tuvo un comienzo complicado y perdió los tres primeros puntos con su servicio, mientras que Lehecka mantuvo su solidez y su ventaja durante el primer set.

Sin embargo, el español empezó a elevar su nivel progresivamente y logró imponer su superioridad, antes de resolver el set mediante el tie-break gracias a su notable gestión de los puntos de presión.

En el segundo set, el servicio siguió desempeñando un papel importante en el desarrollo del partido, pero Alcaraz aprovechó la única oportunidad que se le presentó para resolver el set y el encuentro, y levantó los brazos celebrando el título en Tokio.

Alcaraz escribió sobre la lente de la cámara tras la coronación: "2-2. Amo Tokio... muchas gracias a todos", en alusión a sus victorias en los títulos de sus dos participaciones en el torneo.

El título representa un fuerte impulso para Alcaraz antes de completar su gira asiática en el Masters 1000 de Shanghái, que nunca ha logrado ganar, y además refuerza su posición en el tercer puesto del ranking mundial y le brinda la oportunidad de recortar la diferencia con el italiano Jannik Sinner, que no volverá a competir en lo que resta de temporada.

Si el español consigue resultados sólidos en Shanghái, París y las Finales de la ATP, podría encontrarse en una posición que le permita ascender al segundo puesto mundial, por detrás del alemán Alexander Zverev.

Tras la coronación, Alcaraz quiso dirigir un mensaje de agradecimiento a su equipo, recordando el camino de regreso de la lesión, al decir: "Qué viaje hemos vivido. El proceso de mi lesión fue muy largo, hubo dudas y momentos buenos y malos, pero diste todo lo que tenías para que yo estuviera a mi máximo nivel en mi regreso, y cuidaste de mi lesión para que no recayera".

Y añadió: "Me haces mejor dentro y fuera de la cancha. Me siento muy afortunado de poder trabajar contigo".