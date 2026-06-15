Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Nederlands elftalIMAGO
Siep Engelen

Traducido por

Un titular del partido Holanda-Japón faltó al entrenamiento de la selección al día siguiente

World Cup
Holanda
R. Koeman
B. Verbruggen

Bart Verbruggen no se ha ejercitado este lunes con la selección holandesa en Dallas, según ha informado Jeroen Kapteijns, periodista de De Telegraaf en X. El portero ha completado un programa individual.

Un día después del decepcionante 2-2 ante Japón, la selección realiza un entrenamiento de recuperación. 

Se trata del llamado «entrenamiento familiar», una sesión especial y relajada en la que los familiares —parejas, hijos y padres— pueden acceder al campo. 

No se ha especificado el motivo, aunque el guardameta se había estado preparando intensamente para el partido contra Japón tras una lesión de cadera.

Es posible que aún sienta molestias, aunque sí acudió a la reunión posterior al partido. «Los titulares harán trabajo de recuperación en bicicleta y los suplentes un entrenamiento más intenso. Bart Verbruggen no aparece en el campo», añade Kapteijns. 

World Cup
Holanda crest
Holanda
HOL
Suecia crest
Suecia
SWE

Jan Paul van Hecke, con un fuerte hematoma facial tras un golpe recibido, sí se ejercitará, pues la sesión de recuperación no le supone problema. 

«Me dio de lleno en el ojo. Fui con la cabeza hacia el balón, así que ya me lo podía esperar», dijo Van Hecke a la NOS. «En un momento dado, sí que me afectó a la vista. Ahora noto que no veo tan bien por ese lado. Espero que mejore en los próximos días. Supongo que me hinchará un poco más más tarde. Pero bueno, forma parte del juego». 

Anuncios