La llegada de Tolu Arokodare significa el final de Kasper Dolberg en el Ajax. Al menos, esa es la convicción de Jan van Halst y Sam van Royen, según se desprende de su análisis en Ziggo Sport antes del Ajax - FK Vojvodina.

Tolu fue presentado oficialmente el miércoles. El Ajax incorpora al nigeriano de 25 años en calidad de cedido por una temporada procedente del Wolverhampton Wanderers y, además, ha pactado una opción de compra de veinte millones de euros. Por la presencia de Marcos Leonardo, se espera que Dolberg tenga que dejar su sitio.

«Esto es el final de la historia para Dolberg, cien por cien», comienza Van Halst. «Esto se ha acabado. Pero, ¿quién lo va a comprar ahora?», se pregunta Van Royen. «En cualquier caso, ya no van a sacar beneficio, porque fue fichado por 9 millones (10 millones, red.).»

«Yo tampoco lo creo», coincide Van Halst con su compañero. «Pero bueno, para él también es una situación sin salida. El año pasado, naturalmente, tampoco transmitió realmente que quisiera hacer todo lo posible para que su regreso al Ajax fuera un éxito rotundo.»

«Naturalmente, es un jugador magnífico, técnicamente, pero a cierta edad esperan algo más de ti dentro de un equipo. Eso no va mucho con su carácter.»

Dolberg fue fichado el verano pasado procedente del Anderlecht por 10 millones de euros, pero todavía no ha causado una gran impresión. En 22 apariciones, la temporada pasada firmó 3 goles y 3 asistencias.

Actualmente, el Ajax cuenta con cuatro delanteros en la plantilla: Tolu, Leonardo, Dolberg y Don-Angelo Konadu. El jueves, no obstante, Dolberg sigue siendo titular ‘como siempre’ ante el FK Vojvodina.