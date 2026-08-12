Un titular del Ajax falta de repente en el último entrenamiento antes del duelo con el Shelbourne

Steven Berghuis no se entrena este miércoles con el Ajax, según informa Daan Sutorius, de Het Parool, en X. Josip Sutalo y Rayane Bounida siguen ausentes.

Sutalo y Bounida llevan más tiempo de baja en el Ajax. El primero no regresó en forma del Mundial y el atacante marroquí necesita aún dos semanas para ponerse a punto.

Por qué Berghuis no está presente sigue siendo una incógnita y no queda claro por la información publicada. Tampoco está asegurado que el atacante viaje a Irlanda para el duelo con el Shelbourne FC. Esta temporada había comenzado cada partido del Ajax en el once inicial.

El jueves por la noche, el Ajax se enfrentará al Shelbourne en la tercera ronda previa de la Conference League. En el partido de ida, el Ajax ganó por 3-1.

Si los de Ámsterdam son demasiado fuertes para el Shelbourne en el cómputo de los dos partidos este jueves, en los play-offs por el cuadro principal les espera un enfrentamiento con el FC Noah o el FC Sion.