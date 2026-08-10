Un titular del Ajax, contra las cuerdas por el gran plan de Jordi Cruijff

Jordi Cruyff tiene grandes planes para lo que resta del mercado de fichajes de verano, según cuenta Mike Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf. Si Mika Godts se marcha, el Ajax querrá reforzarse con nada menos que cinco jugadores.

Ese plan ya era conocido en cierta medida, pero Verweij ahora desvela más detalles. «Depende mucho de la salida de otros jugadores, entre ellos Mika Godts, pero entonces realmente tendrán que llegar otros cinco jugadores», empieza.

Verweij sabe exactamente qué posiciones deben reforzarse antes de que el mercado cierre a comienzos de septiembre. «Un extremo izquierdo, un extremo derecho, un número 6, un lateral izquierdo y un central diestro».

«Para el lateral izquierdo, se menciona mucho a Jofre Torrents, eso va en serio. Además, Cruyff quiere tener en las bandas jugadores que hagan goles y que tengan profundidad», afirma Verweij, lo que supone malas noticias para Steven Berghuis.

«Berghuis, por supuesto, debe empezar a preocuparse, porque ahora juega como extremo derecho y no tiene ese perfil. Es un jugador que precisamente viene mucho a recibir, y va poco al espacio».

Berghuis fue titular contra FK Vojvodina, Shelbourne FC y PEC Zwolle, pero presumiblemente tendrá que temer por su puesto en el once. Eso ya quedó más o menos claro por las palabras del entrenador Míchel Sánchez el pasado domingo.

«Si Mika se va, necesitamos dos jugadores con profundidad», dijo el técnico español en la rueda de prensa. «Steven (Berghuis, n. d. la r.) no es un jugador que vaya a la espalda de la defensa. Si Mika se va, entonces tenemos que fichar a dos jugadores que sí tengan eso».