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Lens ComoGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Un terremoto sacude el fútbol europeo: el Como iguala el récord histórico del Real Madrid y el Bayern Múnich

Lens vs Como
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El equipo italiano continuó su brillo en la Liga de Campeones de Europa

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El Como italiano igualó un récord en la Liga de Campeones, después de marcar 9 goles en la portería de su anfitrión, el Lens francés, durante el encuentro que enfrentó a ambos equipos esta tarde de miércoles, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2026-2027.

El Como se convirtió en el segundo equipo del siglo XXI en lograr marcar 9 goles en un solo partido de la Liga de Campeones, uniéndose así al Bayern de Múnich, que logró la misma hazaña ante el Dinamo de Zagreb croata en septiembre de 2024, cuando ganó por 9-2.

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El partido terminó con la victoria del Como por 9-1, en una exhibición ofensiva excepcional del equipo italiano dirigido por su entrenador Cesc Fàbregas, en la que Anastasios Douvikas marcó un hat-trick, mientras que el resto de los goles se repartieron entre Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina y Baba Thiaw. Ricardo Aguilar marcó el único gol del Lens.

El Bayern de Múnich había logrado la hazaña histórica el 17 de septiembre de 2024, cuando arrolló al Dinamo de Zagreb por 9-2, en un partido en el que Harry Kane marcó 4 goles, 3 de ellos de penalti, mientras que Michael Olise marcó dos goles, y Raphaël Guerreiro, Leroy Sané y Leon Goretzka anotaron un gol cada uno.

El gigante bávaro fue el primer equipo en marcar 9 goles en un solo partido en la historia de la Liga de Campeones, según las estadísticas de la red "Opta", mientras que la última hazaña similar en la historia de la Copa de Europa —antes del cambio de nombre del torneo— se remonta al Real Madrid, que venció al Fakker Innsbruck austriaco por 9-1 en 1990.

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