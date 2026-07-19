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Un tatuaje histórico... ¡Cocorella desafía a todos tras la derrota de Messi y sus compañeros!

M. Cucurella
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
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EE. UU.

¿Conseguirá España hacer historia?

El lateral español Marc Cucurella ha revelado que, horas antes de la final del Mundial 2026 contra Argentina, piensa celebrar el título de una forma especial si «La Roja» vence a Lionel Messi y su equipo. «La Roja» se alzara con el título ante Lionel Messi y su equipo.

España y Argentina se miden este domingo en la final del Mundial, un duelo entre el campeón de Europa y el campeón del mundo que genera enorme expectación.

En «Partidazo Cope» admitió: «Estoy pensando en hacerme un tatuaje si ganamos el Mundial 2026 ante Argentina».

No será ni la copa ni el escudo, sino el rostro del seleccionador Luis de la Fuente, en reconocimiento a su labor con esta generación.

Y añadió: «El tatuaje será el rostro de Luis de la Fuente; por todo lo que ha hecho por nosotros, será algo realmente maravilloso».

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España crest
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Argentina
ARG

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Sobre la ubicación, bromeó: «Aún no sé dónde, quizá en el bíceps».

La selección española llega con confianza tras eliminar a Francia, mientras que Argentina pasó tras ganar a Inglaterra; el título se decidirá en 90 minutos y podría marcar un nuevo capítulo en la historia del fútbol.

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