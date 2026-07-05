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Un sustituto para Mahrez... El Al-Ahly está a punto de fichar al amigo de Ronaldo

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Se avecina un gran fichaje para el Al-Raqi

Varios medios informaron este domingo que Al-Ahli saudí está cerca de fichar a un jugador de la selección portuguesa en este mercado de verano.

El club rescindió el contrato del argelino Riyad Mahrez y busca un reemplazo de cara a la nueva temporada.

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Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el Al-Ahli negocia con el Sporting de Lisboa el fichaje de Francisco Trincão como extremo.

Las conversaciones siguen abiertas, el jugador está dispuesto a fichar y la operación podría rondar los 50 millones de euros.

Trincão se encuentra con la selección de Portugal en la fase final del Mundial, junto a Cristiano Ronaldo, aunque aún no ha jugado.

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