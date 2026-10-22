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Los goles en los últimos minutos de los suplentes Tolu Arokodare y Abdellah Ouazane dieron al Ajax una dramática victoria por 2-0 ante el Atalanta en la Conference League de la UEFA. El equipo de Ámsterdam puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar frente a equipos italianos, mientras que el conjunto de Michel sumó sus primeros puntos de la campaña.

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Los suplentes dan al Ajax sus primeros puntos en la Conference League con dos goles en el tramo final

El Ajax sumó sus primeros tres puntos en la fase de la UEFA Conference League con una trabajada victoria por 2-0 ante el Atalanta en el Johan Cruijff Arena. El equipo de Michel controló buena parte del encuentro, pero le costó abrir el marcador: Lucas Rosa estrelló un remate en el poste y a Jorthy Mokio le anularon un gol por fuera de juego.

El conjunto neerlandés logró por fin plasmar su dominio en el minuto 87, cuando el suplente Tolu Arokodare recibió un pase largo de Youri Baas y definió con calma ante Marco Carnesecchi.

Después, Abdellah Ouazane, suplente de 17 años, sentenció el encuentro en el tiempo añadido con un magnífico gol individual.

Arokodare y Ouazane hablan de sus decisivas actuaciones desde el banquillo

Tras hablar de su gol, el primero del partido, Arokodare elogió la reacción del equipo después de los últimos tropiezos. «En las últimas semanas no jugamos como queríamos. Empatamos partidos e incluso perdimos», señaló Arokodare. «Los dos últimos partidos, incluido este, reflejan cómo queremos jugar. Somos un equipo de primer nivel, con grandes jugadores, y queremos demostrar nuestro talento».

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Ouazane se mostró encantado con su gol en solitario, aunque mantuvo la perspectiva sobre sus objetivos profesionales. «Siempre que recibo el balón quiero ir hacia delante; no me interesa tanto pasarlo hacia atrás», declaró Ouazane a Ziggo.

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«Solo intento mejorar cada día», añadió Ouazane. «Hay muchos jugadores que destacan con 17 años, pero de los que ya no se oye hablar cuando tienen 25. No quiero que me pase eso».

Leonardo mantiene el optimismo mientras Sarri lamenta el bajón final

Marcos Leonardo, delantero titular, expresó su alivio por la victoria pese a no haber aprovechado sus ocasiones de gol. «El equipo tuvo buenas sensaciones esta noche», declaró Leonardo a Ziggo. «Soy delantero centro y sé que tengo que marcar, pero, por desgracia, ahora mismo no lo estoy consiguiendo... Sé que los goles volverán».

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En el otro banquillo, el entrenador del Atalanta, Maurizio Sarri, lamentó los errores defensivos de la segunda parte después de que su equipo resistiera durante buena parte del encuentro. «En la segunda parte cometimos más errores que en la primera», reconoció Sarri.

«Los errores se pueden corregir entrenando... Ahora mismo tengo que quedarme con que ofrecimos una actuación realmente sólida en un partido europeo difícil», añadió Sarri.

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El Ajax pone fin a su mala racha ante los equipos italianos y mira al futuro

La victoria puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar del Ajax ante clubes italianos que se remontaba a abril de 2019 y también dio a sus aficionados un triunfo en casa que se había hecho esperar. «Estamos contentos y nos alegra que la afición lo haya disfrutado», comentó Arokodare. «Llevábamos tres o cuatro partidos sin ganar en casa, así que fue estupendo poder darles esa alegría».

Ambos clubes centran ahora su atención en la tercera jornada de la Conference League, que se disputará dentro de dos semanas.

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El Ajax viajará a Dinamarca para enfrentarse al Midtjylland el 5 de noviembre, mientras que el Atalanta recibirá en Bérgamo al Kairat Almaty kazajo.