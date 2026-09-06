Un súper hat-trick amenaza a Hamza Abdelkarim: un nuevo competidor enciende el ataque del Barcelona

El Barcelona Atlètic inició su andadura en la Segunda División con un arranque arrollador, tras golear a Nàxara por 5-0, en un partido en el que el delantero Ignasi Coll acaparó todos los focos al marcar 4 goles, anunciándose así de forma temprana como uno de los principales candidatos al puesto de ariete en el filial.

El Barcelona Atlètic solo necesitó 20 segundos para abrir el marcador, después de que Aziz condujera una rápida jugada y sirviera un pase decisivo a Coll, quien lo transformó con maestría en el primer gol del equipo en la temporada, antes de que el delantero español mantuviera su brillante actuación y añadiera otros 3 goles, cerrando la primera jornada con un «superhat-trick» de 4 tantos de una sola vez.

Este destacado protagonismo temprano coloca a Hamza Abdelkarim ante una fuerte competencia dentro del Barcelona Atlètic, sobre todo porque el delantero egipcio se encuentra en los planes del filial, además de estar también vinculado al primer equipo, lo que convierte la brillante actuación de Coll de esta manera en una nueva carta que podría influir en el orden de las opciones ofensivas durante el próximo periodo.