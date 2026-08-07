Un expediente de seguridad filtrado de la policía estadounidense ha revelado la magnitud de las graves amenazas que rodearon a la Copa del Mundo, que incluyeron intentos terroristas y amenazas de muerte que alcanzaron a las principales estrellas del torneo y a sus árbitros.

Según un documento recogido por el periódico británico "The Sun" a partir del sitio Informacion.es, la selección argentina y su estrella Lionel Messi estuvieron en el centro de las amenazas. Antes del partido entre Argentina y Jordania, un hombre llamó al aeropuerto de Dallas y amenazó con irrumpir en el estadio junto a otras dos personas portando granadas de mano y un rifle AR-15, prometiendo atacar a la policía y a los jugadores de ambas selecciones, y mencionó expresamente a Messi para matarlo.

El escenario se repitió antes del partido entre Argentina y Egipto, donde uno de los sospechosos escribió en el sitio "X" que entraría al estadio de Atlanta y se haría estallar con cuatro bombas atadas a su cuerpo para atacar a Messi.

En ese mismo partido, la policía recibió otra llamada que aseguraba la existencia de tres bombas dentro de los contenedores de basura en las gradas, lo que requirió una amplia operación de registro con la participación de expertos en explosivos y perros detectores.

Cristiano Ronaldo tampoco se libró de las amenazas, ya que uno de los empleados de la FIFA informó de que un hombre sospechoso pidió detalles sobre el lugar de alojamiento de la estrella portuguesa, mientras que otro aficionado irrumpió en el hotel del jugador e intentó subir con él al ascensor, y cuando la policía lo detuvo alegó que solo quería una foto selfie.

Las amenazas también alcanzaron al cuerpo arbitral, ya que el árbitro francés François Letexier fue objeto de más de 6.000 mensajes de amenaza a través de WhatsApp tras sus decisiones en el partido entre Argentina y Egipto, mientras que el árbitro de vídeo Willy Delajod recibió amenazas de muerte de aficionados egipcios enfurecidos.

Las amenazas se extendieron a jugadores que fallaron oportunidades decisivas, ya que el noruego Alexander Sørloth y su esposa recibieron amenazas de muerte tras su fallo al pasar el balón a Erling Haaland en los cuartos de final ante Inglaterra, mientras que el colombiano Jhon Jáminton Campaz corrió la misma suerte tras fallar un penalti, e incluso no pudo regresar con la selección de su país.

Estos incidentes traen a la memoria el asesinato del defensa colombiano Andrés Escobar en 1994 tras marcar un gol en su propia portería.

En otros incidentes, los aficionados de Paraguay quemaron un muñeco que llevaba el nombre de Mbappé tras la derrota ante Francia, y la estrella francesa fue objeto de cánticos racistas, entre ellos un ataque de un senador paraguayo. Asimismo, la selección de Corea del Sur contó con una protección reforzada tras su eliminación en la fase de grupos, y su entrenador Hong Myung-bo se convirtió en objeto de la ira popular, lo que llevó a la policía a investigar los procedimientos de su nombramiento.

En cuanto a la selección de Inglaterra, su centro de prensa sufrió una brecha de seguridad después de que un hombre entrara portando una llave inglesa mientras gritaba, y fue convertido en una fortaleza rodeada de tres anillos de seguridad, barreras de hormigón y pantallas antifrancotiradores, con la imposición de una zona de exclusión aérea para impedir ataques de drones y un despliegue intensivo de policía armada, en lo que se describió como la edición más fortificada de la Copa del Mundo de la historia.