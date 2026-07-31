Un sueño que acabó en tragedia: muere una jugadora marroquí durante un intento de cruzar a Ceuta

La tristeza se apoderó de los ambientes deportivos marroquíes tras el fallecimiento de la jugadora Faten Ben Amar El Azizi, futbolista del Moghreb Atlético de Tánger, en un trágico accidente mientras intentaba cruzar hacia la ciudad de Ceuta, en un suceso que ha causado una gran conmoción en el mundo del fútbol y en la comunidad local de la ciudad de Tánger.

El portal marroquí "Al Botola" indicó que la fallecida perdió la vida durante el intento de cruzar, en un doloroso accidente que cerró una página de su prometedora trayectoria deportiva y dejó un gran vacío en las filas de la familia del fútbol femenino del Reino.

Amplias condolencias desde los ambientes deportivos

Diversas entidades deportivas marroquíes dieron el pésame por la fallecida, elogiando su gran ética y su elevado espíritu deportivo, mientras que la Asociación Marroquí de Jugadores Profesionales presentó sus más sentidas condolencias a su familia, a sus allegados y a sus compañeras de equipo, así como a todos los componentes del club Moghreb Atlético de Tánger.

La asociación expresó, en un comunicado, su total solidaridad con la familia de la difunta y con el mundo deportivo ante esta dolorosa desgracia, rogando a Dios que la acoja en su vasta misericordia y conceda a sus allegados paciencia y consuelo.

Una prometedora trayectoria deportiva

Faten Ben Amar El Azizi es una de las jugadoras que vistieron la camiseta del Moghreb Atlético de Tánger con orgullo y satisfacción, y anteriormente había representado al equipo del Moghreb de Tetuán, donde dejó una huella clara en su trayectoria futbolística pese a su corta edad.

La partida de la fallecida cierra una página dolorosa en la historia del fútbol femenino marroquí, que ha perdido a una de sus prometedoras jugadoras en circunstancias trágicas, dejando una profunda tristeza en la familia deportiva de Tánger y de todo Marruecos.