Un sueño posible: una estrella de EE. UU. desafía a las selecciones del Mundial

El defensa estadounidense Chris Richards cree que su selección puede ser campeona del mundo.

Tras vencer 2-0 a Australia y 4-1 a Paraguay, el equipo ya está en dieciseisavos.

Tras superar a Australia, Richards declaró a ESPN: «No es descabellado decir que queremos ganar el torneo».

Y añadió: «Claro, aún nos quedan muchos partidos antes de llegar ahí, pero afrontamos cada uno por separado».

«Queremos levantar la Copa del Mundo al final de este torneo», subrayó.

Tyler Adams, compañero de equipo, recordó la «regla de las 24 horas»: celebrar solo un día y luego concentrarse en el siguiente reto.

Adams afirmó: «No nos adelantemos a los acontecimientos».