Un sueño perdido: ¿se arrepiente Mourinho de no haber fichado a la estrella del Inter?

El italiano Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, entró en su momento en el radar del Real Madrid para ficharlo y pisar el estadio Santiago Bernabéu por la puerta reservada a los locales, ya que este paso representó el primer deseo del entrenador portugués José Mourinho a su regreso al mando del conjunto blanco.

El diario español «As» señaló: «En una notable paradoja que recuerda a lo que escribió el novelista José Saramago sobre la capacidad del destino de escribir recto con renglones torcidos, Bastoni disputa el enfrentamiento en el Bernabéu como jugador rival y con la camiseta del Inter de Milán por noveno año consecutivo».

Indicó que la tentación de trasladarse en un vuelo directo a España durante el presente verano estuvo presente, y con fuerza, en el jugador, sobre todo al encabezar la lista de intereses de un entrenador que ya dirigió al Inter para lograr una gesta histórica sin precedentes al conseguir el triplete.

El diario explicó que, en un mundo que ya no une el sentimiento con el lenguaje del dinero, Bastoni se convirtió en una excepción impuesta por las exigencias económicas de la directiva del Nerazzurri, que rechazó desprenderse del defensa italiano por menos de 70 millones de euros.

Los datos confirmaron que no había prisa por parte de ninguna de las dos partes por separarse de la otra, ya que Bastoni se había comprometido a permanecer durante las celebraciones del título de la Serie A, de manera que las exigencias económicas del Inter de Milán resultaron acordes con la calidad del jugador y sus capacidades de liderazgo.

La mayor prueba de ese liderazgo se vio durante el enfrentamiento entre el Inter y la Juventus la temporada pasada, cuando el defensa asumió las consecuencias de su actitud tras simular haber sufrido una falta que provocó la expulsión de Pierre Kalulu con la segunda tarjeta amarilla, de modo que Bastoni afrontó el ataque de la opinión pública con determinación y valentía sobre el terreno de juego, ese mismo espíritu combativo que lo distingue en el campo y que será su arma principal para enfrentarse al equipo cuya camiseta estuvo a punto de vestir en un duelo apasionante.

Konaté, la opción preferida

La no concreción del fichaje de Bastoni se vinculó a otra decisión que tomó el Real Madrid, consistente en la contratación del defensa francés Konaté, que fue uno de los primeros fichajes del club blanco en el pasado mercado de fichajes.

El exdefensa del Liverpool se incorporó en una operación gratuita tras finalizar su contrato con el Liverpool, y se suponía que no iba a ser el único fichaje para reforzar la línea defensiva del Merengue; sin embargo, la continuidad de Asensio y su no marcha provocaron la congelación de la contratación de un nuevo defensa, de modo que el defensa del Inter quedó descartado de la lista de nombres barajados para llegar al Bernabéu.

A raíz de estos acontecimientos, el Real Madrid prefirió conformarse con las opciones disponibles y no incorporar ningún defensa adicional para el eje de la zaga, mientras que Bastoni optó por permanecer una temporada más en la Serie A junto al Inter, pese al interés de varios otros clubes en sus servicios, además del club blanco.

La cita entre ambas partes se renueva en la Liga de Campeones de Europa, que constituye el escenario ideal para reavivar el interés por los grandes fichajes.



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