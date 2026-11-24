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En River Plate empiezan a tomar forma los contornos de una operación que podría deparar una gran sorpresa sobre el futuro de Yassine Bono, después de que la directiva del club argentino se moviera pronto para situar al portero marroquí en su punto de mira. Es un paso que podría allanar el camino hacia uno de sus grandes sueños futbolísticos y abrir la puerta a un posible traspaso del Al Hilal saudí al fútbol argentino en los próximos meses.

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Según ha revelado la cadena argentina «TyC Sports», los responsables de River Plate han mantenido contactos iniciales con Bono, su principal objetivo para reforzar la portería de cara a la temporada 2027. El motivo es la posible salida de Santiago Beltrán en el próximo mercado de fichajes de verano, después de que el guardameta haya despertado el interés de varios clubes europeos gracias a su gran nivel durante toda la temporada. Esa situación ha llevado a la directiva a pensar con antelación en un sustituto capaz de mantener la solidez del equipo en una posición tan determinante.

El movimiento del club argentino llega en un momento de creciente interés por Beltrán, cuyo notable rendimiento lo ha puesto en el radar de clubes europeos. Además, el portero tuvo la oportunidad de incorporarse a la selección argentina para los amistosos previos al Mundial por decisión del seleccionador Lionel Scaloni, y llegó a debutar con la camiseta albiceleste en el partido ante Honduras, que se saldó con victoria argentina.

Este avance refuerza las posibilidades de su marcha, sobre todo ante el interés del Aston Villa y del Atlético de Madrid por hacerse con sus servicios. El club español busca alternativas ante una posible salida de Jan Oblak.

Para blindarse ante posibles ofertas, la directiva de River Plate trabaja en la renovación de Beltrán hasta diciembre de 2030, cuando su contrato actual expiraba en 2027. La idea es mejorarle el salario y elevar su cláusula de rescisión, lo que daría al club un mayor control sobre su futuro.

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Los dirigentes del equipo no parecen dispuestos a dejarlo marchar con facilidad: solo abrirán la puerta a negociar ante una oferta de al menos 15 millones de dólares, convencidos del potencial del joven portero y de su capacidad para seguir creciendo.

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Aunque el fichaje de Bono podría parecer ligado al momento de la salida de Beltrán, River Plate no quiere esperar hasta mediados de año, cuando el mercado europeo alcanza su punto álgido, por lo que estudia la posibilidad de cerrar la operación el próximo mes de enero.

En este contexto, representantes del club viajaron a Arabia Saudí para contactar directamente con el portero marroquí, transmitirle la seriedad de su interés y comunicarle que encabeza la lista de candidatos para defender la portería del equipo la próxima temporada.

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Bono, de 35 años, representa para River Plate una opción con una dimensión tanto deportiva como emocional, ya que la vinculación del guardameta marroquí con el club no se limita a un interés pasajero: es aficionado de la entidad y ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de vestir su camiseta.

Bono juega actualmente en el Al Hilal saudí, con el que tiene contrato hasta julio de 2028, pero su apego a River Plate podría dar a las próximas negociaciones un cariz diferente, sobre todo si ve la oportunidad de cumplir su sueño en una nueva etapa de su carrera.

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Bono ya expresó su deseo de jugar en River Plate en una entrevista con el canal «TyC Sports» en 2023, en la que aseguró que vestir la camiseta del club es un sueño para él, aunque no quiere jugar allí solo por cumplir un deseo personal, sino ofrecer un nivel a la altura del equipo y pelear por su puesto.

Estas declaraciones pasadas ofrecen a la directiva del club argentino un punto de partida importante en sus intentos por convencer al portero marroquí de afrontar la aventura.