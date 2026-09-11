Un sueño ausente y una prioridad europea: Laporta lanza declaraciones incendiarias sobre la temporada del Barcelona

Joan Laporta, presidente del Barcelona, mostró su gran optimismo por el inicio de temporada de su equipo, subrayando que el club catalán cuenta con todos los ingredientes para competir por todos los títulos, situando la Liga de Campeones de Europa en lo más alto de sus prioridades.

Laporta asistió a la tradicional ofrenda floral ante el monumento a Rafael Casanova, con motivo de la Diada Nacional de Cataluña, un acto al que el Barcelona acude, como es habitual, cada año.

Pese a su empeño por mantener la calma, el presidente del Barcelona insistió en la necesidad de no dejarse llevar por el fuerte arranque, y declaró, según recogió el diario "Sport": "Debemos mantener los pies en la tierra, la temporada acaba de empezar".

Pero enseguida dejó ver la magnitud de su optimismo por lo que ofrece el equipo, y añadió: "Esperamos seguir a este nivel, con un gran compromiso. Y para ganar este año hay que correr. El compromiso del equipo y del club es una gran señal".

Elogios a Lamine Yamal

Laporta se refirió a las declaraciones de Lamine Yamal sobre la importancia de correr y presionar durante los partidos, alabando la madurez que muestra la joven estrella pese a su corta edad.

Y dijo: "Lo que dice Lamine a los 19 años merece mucho reconocimiento, su madurez es asombrosa. Es un ejemplo claro de que el equipo debe mantener la concentración y no relajarse, para pelear por todo".

Laporta considera que el estado de optimismo dentro del Barcelona está justificado, especialmente por contar el equipo con una plantilla fuerte y equilibrada, y afirmó: "Tenemos una plantilla muy competitiva y equilibrada, y Deco ha hecho un trabajo estupendo. Todos deben estar plenamente concentrados, tenemos mucha calidad y podemos formar dos equipos competitivos, y no hay lugar para la relajación".

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El sueño del póker

Laporta reveló con claridad el techo de las aspiraciones del Barcelona esta temporada, subrayando que el club apunta a conquistar todos los títulos posibles.

El presidente del Barcelona declaró: "Somos candidatos a ganar títulos. Nuestros objetivos este año son ganar la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa y la Liga de Campeones de Europa. Siempre debemos mantener el espíritu de equipo, y pensar de esta manera nos llevará a ganar títulos".

El Barcelona no logra 4 títulos o más en un mismo año desde 2015, cuando, bajo la dirección de Luis Enrique, se coronó en la Liga, la Copa, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Prioridad europea

Pese a la ambición del Barcelona en todas las competiciones, Laporta no ocultó que la Liga de Campeones de Europa ocupa un lugar especial en sus cálculos, al afirmar: "Tenemos una ilusión especial por ganar la Liga de Campeones de Europa".

Las declaraciones de Laporta llegan en medio del fuerte arranque del equipo bajo la dirección de Hansi Flick, que ha reforzado la confianza de la directiva en la capacidad del Barcelona para competir con fuerza a nivel nacional y continental, con un claro deseo de recuperar el título europeo ausente de las vitrinas del club desde 2015.

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