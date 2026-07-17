Un sueño adelantado a su tiempo... ¡El deseo de Messi en el Mundial se hace realidad 20 años después!

Algunos creen que los sueños son deseos que el tiempo disuelve, pero para Lionel Messi la historia fue distinta. Hace veinte años, con solo dieciocho, buscaba un lugar en la selección argentina y, con timidez, soñaba con jugar un Mundial; incluso se atrevió a imaginar una final contra España.

Veinte años después, el destino le ha devuelto esas palabras: ya no es un joven prometedor, sino una leyenda.

Tras ganar todos los títulos con Barcelona y Argentina, incluido el Mundial 2022, Messi busca su segundo título cuando guíe a la Albiceleste ante España en la final de 2026. el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, tras eliminar a Inglaterra y ver a España superar a Francia.

Un mensaje de hace dos décadas

El 8 de diciembre de 2005, en una entrevista con la agencia de noticias española, Messi hablaba de sus sueños con el Barcelona y la selección argentina, pocos meses antes del Mundial de Alemania.

Dijo que quería ganar la Liga y la Champions con el Barça y cerrar el año siendo campeón del mundo con Argentina. Luego añadió un deseo que sonaba a fantasía: «Sería fantástico que la final fuera entre Argentina y España».

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Explicó por qué: «Sería bonito disputar la final con mi selección frente al país en el que juego».

Y añadió sonriendo: «Enfrentarme a Carles Puyol e intentar superarle en un duelo individual sería precioso, y seguro que hablaremos de ello más tarde en el vestuario del Barcelona».

Los años pasaron y ese sueño no se cumplió en Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia ni Catar. Pero el destino le sonrió veinte años después, en Estados Unidos.

Es cierto que Messi se midió a España en tres amistosos (2006, 2009 y 2010), pero se perdió el de 2018 por lesión.

Hoy la charla es distinta: España vuelve a cruzarse en su camino.

Tras clasificarse para la final del Mundial 2026, Messi habló de nuevo de España, ahora con la mirada veterana de un capitán que conoce bien al rival.

Tras vencer a Inglaterra, afirmó: «España es una selección magnífica, con un estilo de juego que conozco muy bien. Tienen una filosofía futbolística que llevan siguiendo desde hace muchos años».

Y añadió: «Conozco a muchos de sus jugadores; varios actúan en el Barcelona, el equipo que admiro y sigo siempre, así que espero un partido muy igualado».

Hace veinte años hablaba de un posible duelo con Puyol; hoy se refiere a toda la selección, tras convertirse en uno de los artífices de la identidad del Barcelona que tan bien conoce.

De las palabras de Maradona… al homenaje a su memoria.

En 2006, Messi admitió que le llenó de alegría el respaldo de Diego Armando Maradona, quien lo llamó heredero del 10.

«Me alegra escuchar elogios, sobre todo cuando vienen del mejor jugador de la historia», afirmó.

Añadió: «Que Maradona quiera que herede el 10 es increíble, pero me daré por satisfecho con cualquier número; lo importante es estar en la selección».

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Veinte años después, los papeles se invirtieron: Messi ya no es el joven que recibía elogios, sino el heredero que mantiene vivo el legado de Maradona en los momentos clave.

Tras avanzar a la final del Mundial 2026, el capitán argentino afirmó: «Estoy seguro de que Diego disfruta este momento desde arriba… Esta victoria es para él; siempre ha sido un día muy especial».

Y añadió: «Estoy contento de haber podido darle esta alegría, y espero de todo corazón que la disfrute».

Sobre su vínculo con la leyenda añadió: «Tuvimos la suerte de vivir en la época de Diego. No quería que se fuera, y sé que me quería… Aprecio todos los momentos bonitos que compartimos».