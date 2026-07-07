Un sorbo de agua y una sonrisa irónica... Scaloni, en una situación divertida antes del partido contra Egipto

Durante la rueda de prensa de ayer del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, una organización interrumpió para pedir la salida de los fotógrafos. El técnico, sorprendido, respondió con ironía: «Qué duros». El momento se viralizó en redes.

La interrupción ocurrió mientras Scaloni respondía sobre el nivel de las selecciones del Mundial 2026 y destacaba el esfuerzo extra de Argentina en sus momentos más difíciles.

De pronto, una organizadora tomó el micrófono y pidió: «Los fotógrafos, por favor, salgan», sorprendiendo a Scaloni, que bebió agua y alzó las cejas.

Scaloni se giró hacia Nicolás Novello, su acompañante en las ruedas de prensa, y comentó con una sonrisa: «Duro», en referencia irónica a la firmeza de la organización.

El momento se viralizó y los usuarios lo celebraron como una muestra del lado humano del seleccionador.

Argentina se prepara para enfrentar a Egipto en los octavos de final, en un duelo que promete ser intenso.