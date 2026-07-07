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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un sorbo de agua y una sonrisa irónica... Scaloni, en una situación divertida antes del partido contra Egipto

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
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L. Scaloni
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EE. UU.

¿Qué pasa?

Durante la rueda de prensa de ayer del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, una organización interrumpió para pedir la salida de los fotógrafos. El técnico, sorprendido, respondió con ironía: «Qué duros». El momento se viralizó en redes.

La interrupción ocurrió mientras Scaloni respondía sobre el nivel de las selecciones del Mundial 2026 y destacaba el esfuerzo extra de Argentina en sus momentos más difíciles.

De pronto, una organizadora tomó el micrófono y pidió: «Los fotógrafos, por favor, salgan», sorprendiendo a Scaloni, que bebió agua y alzó las cejas.

Scaloni se giró hacia Nicolás Novello, su acompañante en las ruedas de prensa, y comentó con una sonrisa: «Duro», en referencia irónica a la firmeza de la organización.

El momento se viralizó y los usuarios lo celebraron como una muestra del lado humano del seleccionador.

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EGY

Argentina se prepara para enfrentar a Egipto en los octavos de final, en un duelo que promete ser intenso.

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