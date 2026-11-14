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Portugal ha inaugurado oficialmente una nueva era tras la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección, pero el legado del legendario delantero permanecerá para siempre ligado al equipo nacional. Antes de su partido contra Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, Portugal ha confirmado un cambio singular en el diseño de la emblemática camiseta con el número 7 para garantizar que la versión que lució CR7 siga siendo única.

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Un homenaje gráfico único para CR7

La selección portuguesa ha decidido que el número 7 nunca volverá a ser exactamente igual tras la marcha de su mejor jugador de todos los tiempos. Mientras el equipo se preparaba para enfrentarse a Dinamarca en Braga, los responsables dieron a conocer una modificación especial en el diseño del número 7, que ahora incorpora una pequeña raya en su interior. Este detalle gráfico, sutil pero significativo, busca distinguir la versión que lució Ronaldo durante su histórica etapa de cualquier diseño futuro y garantizar que el asociado a sus récords siga siendo exclusivo de su era.

Este cambio estético constituye una muestra permanente de respeto hacia un jugador que redefinió los estándares del fútbol internacional. Las cuentas de la federación portuguesa en redes sociales compartieron la novedad con un emotivo mensaje: «Es hora de estrenar un nuevo 7. Porque uno será eterno», como puede verse en Portugal. Al añadir un trazo transversal al «7», la federación ha creado una separación visual entre el pasado y el futuro de la selección portuguesa.

Homenajes en Braga el día del partido

El cambio de diseño es solo una parte de los actos previstos para conmemorar la despedida de Ronaldo del fútbol internacional. Antes del inicio del encuentro contra Dinamarca, todos los integrantes de la selección de Portugal saltarán al campo con una camiseta con el número 7 como muestra colectiva de solidaridad y gratitud. Los homenajes continuarán una vez que comience el partido, con una interrupción prevista en el minuto siete. El juego se detendrá durante 60 segundos para que los aficionados presentes en el Estadio Municipal de Braga puedan dedicar una última ovación en pie a su antiguo capitán.

Estos gestos llegan después de que Ronaldo anunciara el 5 de noviembre que dejaría de jugar con la selección. Su decisión se produjo tras un periodo de supuestas tensiones con el seleccionador Jorge Jesus, durante el cual el veterano delantero abandonó la concentración antes de tiempo. Pese a esta polémica en la etapa final de su carrera, su impacto sigue siendo innegable: condujo a Portugal al título de la Eurocopa 2016 y a dos títulos de la Liga de Naciones.

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La búsqueda de un heredero definitivo

Aunque el diseño de la camiseta ha cambiado, alguien debe seguir llevando el número debido a la normativa de la UEFA, que exige que los dorsales de las selecciones vayan del 1 al 23. En esta ventana internacional, el extremo del Club Brugge Carlos Forbs ha recibido la responsabilidad de lucir la célebre camiseta. Sin embargo, Forbs es considerado una solución provisional ante la ausencia de otros jugadores importantes. La jerarquía dentro del equipo apunta a que el dorsal acabará teniendo un dueño más estable cuando los jugadores actualmente lesionados se recuperen y Jesus concrete sus planes tácticos a largo plazo.

Próximos partidos POR UEFA Nations League A 14:45 DEN Ver

Rafael Leao, estrella del AC Milan, es considerado por muchos el principal candidato para heredar de forma permanente el número 7, aunque una lesión le impidió estar disponible para los partidos actuales. Mientras tanto, Jorge Jesus ha tenido que tomar decisiones difíciles para ajustar su convocatoria al límite de jugadores, dejando fuera a futbolistas como Goncalo Inacio y Matheus Fernandes. Sea quien sea el que vista la nueva versión de la camiseta, los 146 goles y 234 partidos de Ronaldo serán una referencia difícil de ignorar para la próxima generación.