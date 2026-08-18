Un solo jugador desbarata los planes de Mourinho antes del pitido inicial

El mejor jugador de la pretemporada del Real Madrid tiene un nombre claro: Arda Güler. El astro turco fue el más regular en cuanto a nivel durante el verano, y el jugador en torno al cual giró buena parte de las ideas tácticas del equipo en los primeros pasos de la segunda etapa de José Mourinho al frente del cuerpo técnico.

Y a pesar de ello, Güler comenzó su temporada con el Real Madrid fallando un penalti ante el Alcorcón, en un partido amistoso disputado en el estadio de Valdebebas. Pero el suceso no dejó apenas huella, ya que el jugador lo superó rápidamente y empezó a ofrecer el nivel que Mourinho esperaba de él.

Desde entonces, Güler ha ejecutado de la mejor manera las tareas encomendadas, ofreciendo una actuación destacada en la media punta, además de asumir la responsabilidad de liderar a sus compañeros en algunos momentos, y ha seguido buscando espacios y generando peligro entre líneas. Güler parece un auténtico organizador de juego, pese a la paradoja de que no ocupó explícitamente esta posición durante su etapa anterior con el Real Madrid.

El Mundial se convirtió en motivación

El brillo de Güler como mejor jugador turco en el Mundial no fue suficiente para ayudar a la selección de su país a superar la fase de grupos, pero la decepción se convirtió para él en un combustible adicional para seguir trabajando.

El jugador afrontó la pretemporada como si fuera una prueba en la que no hay margen para el fracaso, especialmente porque la competencia por los puestos del centro del campo en el Real Madrid será feroz, dada la limitación de las oportunidades de participación y la abundancia de grandes nombres en el equipo.

Jude Bellingham destaca como uno de sus principales competidores directos por su posición, sobre todo con el regreso reciente del inglés al equipo, después de conformarse con participar unos minutos limitados en el enfrentamiento ante el Gelsenkirchen.

Estos datos colocan a Güler en una posición fuerte, y le otorgan una gran oportunidad de comenzar la temporada como titular ante el Espanyol en LaLiga, según informó el diario español Marca.

Y más allá de los cálculos relacionados con la competencia por los puestos, lo que ha mostrado el jugador turco durante los partidos amistosos le otorga un verdadero derecho a estar en el once inicial. Se impuso sobre el terreno de juego, y se ha vuelto difícil ignorar lo que ha ofrecido durante la pretemporada.

¿Repetirá la experiencia de Özil con Mourinho?

Debido a su trayectoria futbolística y a sus orígenes turcos, muchos aficionados del Real Madrid encuentran similitudes entre Güler y Mesut Özil, quien aún no había alcanzado el estrellato mundial cuando se incorporó al equipo en 2010, antes de convertirse bajo el mando de Mourinho en uno de los elementos más destacados del equipo que llegó a las semifinales de la Liga de Campeones tres veces consecutivas.

La semejanza no se detiene en la trayectoria, sino que se extiende a la posición, a la mágica pierna izquierda y a la capacidad para organizar el juego. Por ello, la comparación entre ambos jugadores no parece tanto una carga para Güler como un sueño para la afición del Real Madrid, que desea verlo seguir los pasos del astro alemán.

La temporada pasada, Güler se encontró en una situación similar durante esta etapa, con la confianza de Xabi Alonso en él y la ausencia de Jude Bellingham por lesión, pero entonces se le exigía participar en la construcción de las ofensivas cerca del organizador del juego. Ahora, en cambio, el jugador no parece dudar en asumir este papel, pero tiene a su lado nombres como Bernardo Silva, capaz de aligerarle las cargas y otorgarle un mayor espacio para moverse y buscar zonas libres.

Y esto precisamente podría ser el factor más importante en la evolución de Güler; pues con la presencia de compañeros capaces de organizar el juego y de asumir parte de las responsabilidades, el astro turco puede moverse con mayor libertad, un espacio que parece necesitar para mostrar lo mejor de sí. El camino ha quedado claro ante Arda Güler, y la oportunidad está en sus manos. Y lo que ha mostrado en la pretemporada dice con claridad que el Real Madrid podría estar ante una nueva versión del jugador que la afición esperó durante tanto tiempo.