La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) desató una ola de duras críticas en España tras dejar fuera a la pareja de centrales Aymeric Laporte y Pau Cubarsí de la lista de votación al mejor once del Mundial 2026, pese a su papel decisivo para llevar a la selección española a conquistar el segundo título de su historia en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La Federación Internacional reveló, a través de su página oficial, la lista de candidatos para la votación popular al mejor once del torneo, en la que no figuraban en absoluto los nombres de Laporte y Cubarsí, en una decisión calificada de "ilógica y contradictoria", sobre todo teniendo en cuenta que la pareja lideró la defensa más sólida de la competición después de que la selección española solo encajara un gol en todo el torneo.

La exclusión de Cubarsí, jugador del Barcelona elegido como mejor jugador joven del torneo, resultó especialmente sorprendente, pues ¿cómo se le concede un premio individual tan prestigioso y luego se le deja fuera de la lista del mejor once? Se trata de una clara contradicción que provocó un amplio malestar en el entorno español.

En lugar de la pareja española, la FIFA eligió en la línea defensiva a Marc Cucurella y Pedro Porro, de España, junto a Lisandro Martínez, Nuno Mendes, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhães, Cristian Romero y Dayot Upamecano.

En la portería, la lista incluyó a Unai Simón, guardameta de España, junto a Vozinha, Emiliano Martínez, Jordan Pickford y Bart Verbruggen.

En cuanto al centro del campo y las bandas, hubo presencia española a través de Rodri y Lamine Yamal, junto a Jude Bellingham, Olise, Vinícius Júnior, Enzo Fernández, Ousmane Dembélé, Luka Modrić y Sibari.

Y en la línea de ataque apareció el español Nico Williams, junto a Kylian Mbappé, Quiñones, Harry Kane, Erling Haaland y Lionel Messi.

La ausencia polémica no se limitó únicamente a Laporte y Cubarsí, sino que se extendió a otras dos estrellas españolas que ofrecieron una actuación excepcional en el torneo, Dani Olmo y Mikel Merino, lo que suscitó interrogantes sobre los criterios de selección adoptados por la Federación Internacional.

Cabe recordar que la selección española logró un hito defensivo histórico en el torneo al encajar un solo gol en 7 partidos, un registro que refleja la solidez de la línea trasera que Laporte y Cubarsí dirigieron con gran eficacia.