La inteligencia artificial predijo los destinos que esperarían a los jugadores del Manchester City en caso de que se le aplicara la sanción de descenso, tras su reciente condena.

Una comisión independiente concluyó que el Manchester City es culpable de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras de la Premier League a lo largo de nueve temporadas, y de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación con la investigación de la liga.

El Manchester City sigue negando los cargos y proclamando su inocencia, razón por la cual ha presentado un recurso.

No obstante, si el recurso del club fracasa, se enfrentará a una serie de duras sanciones, incluidas la deducción de puntos, las multas e incluso la posibilidad de llegar a la expulsión de la Premier League.

Si eso ocurriera y el City descendiera a una categoría inferior, se enfrentaría a la posibilidad de perder a todos sus jugadores, especialmente a las grandes estrellas.

El diario "The Sun" señaló que la inteligencia artificial predijo que el Real Madrid sería el más beneficiado, ya que podría atraer a ocho estrellas del Manchester City, incluido el delantero Erling Haaland.

El Real Madrid, destino posible para 8 estrellas

El nombre de Haaland, de 26 años, lleva mucho tiempo vinculado al Real Madrid, que todavía busca a su próximo delantero centro de referencia tras Karim Benzema.

Esto significa que los blancos también se impondrían a su eterno rival, el Barcelona, que también sigue de cerca al internacional noruego.

El Real Madrid también intentó fichar a Enzo Fernández el verano pasado, y por fin podría hacerse con el jugador si desciende el Manchester City, que se les adelantó en la obtención de la firma del centrocampista.

A Haaland y Fernández, de 25 años, podrían unirse Ayoub Bouaddi, Phil Foden, Abdukodir Khusanov, Vítor Reis y Josko Gvardiol, mientras que Mateo Kovacic podría regresar al Santiago Bernabéu.

El Manchester United, en segunda posición

El Manchester United podría cerrar 5 grandes fichajes como consecuencia de este escándalo sin precedentes.

El United podría hacerse con sus antiguos objetivos Gianluigi Donnarumma y Elliot Anderson, mientras que Matheus Nunes podría llegar para reforzar el lateral derecho del Manchester United.

Además, el Manchester United podría arrebatar a las estrellas criadas en Mánchester, como Nico O'Reilly y Rico Lewis.

El Liverpool y sus antiguos objetivos

El Liverpool es el otro club de la Premier League que aspira a sacar provecho de esta situación, ya que por fin podría hacerse con sus antiguos objetivos Antoine Semenyo y Marc Guéhi, quien estuvo tan cerca de fichar por Anfield que llegó a enviar un mensaje de despedida a la afición del Crystal Palace antes de que su club de entonces desistiera de la operación en 2025.

A Semenyo, de 26 años, y Guéhi, de 26 años, podrían unirse Rayan Aït-Nouri y el capitán del City, Rúben Dias, que formarían una espléndida pareja con Virgil van Dijk en el eje de la defensa.

Y el Arsenal no tiene ninguna razón para no aspirar a atraer a Jérémy Doku al Emirates Stadium para jugar bajo la dirección de Mikel Arteta, antiguo asistente de Pep Guardiola.

El Chelsea podría volver a fichar al portero Marcus Bettinelli, y el Everton podría recuperar a su antigua estrella Iliman Ndiaye tras haberlo vendido al Manchester City con el corazón encogido el verano pasado.

Rayan Cherki y el Saint-Germain

Rayan Cherki podría regresar a Francia para jugar en el Paris Saint-Germain, rival de su antiguo club, el Lyon, mientras que Geronimo Rulli y Allan podrían fichar por la Real Sociedad y el Palmeiras, respectivamente.