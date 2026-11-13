Compartir Sigue a GOAL en Google

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, reveló una evolución llamativa en el apartado de las lesiones dentro del conjunto blanco, después de que el club lograra reducir de forma considerable el número de lesiones, gracias a un sistema integral de trabajo físico dirigido por Antonio Díaz, responsable de la preparación física.

Anuncios

Según el diario español "As", Díaz, especialista en los entrenamientos de fuerza excéntrica, se ha convertido en uno de los principales responsables de la gran mejora en el estado físico de los jugadores del Real Madrid, después de que el equipo sufriera 123 lesiones y otros problemas físicos durante las dos temporadas pasadas.

Mourinho ya había señalado esta evolución durante la rueda de prensa posterior a la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal el 9 de octubre, en el primer partido de la racha de ocho victorias consecutivas del conjunto blanco.

El entrenador portugués dijo: "¿Queréis una historia? Os la voy a contar. Es la primera vez en los últimos diez años que el Real Madrid llega a mediados de octubre sin ningún jugador lesionado".

Y añadió: "Los jugadores lesionados actualmente arrastran sus lesiones de la temporada pasada, y son Militão, Rodrygo y Asensio, que se operó durante la temporada actual por una lesión que se remonta al pasado enero, y Mendy. Es una buena historia, ¿verdad?".

Anuncios Anuncios

La situación es incluso mejor en la actualidad, después de que Militão volviera a los terrenos de juego y Mendy recibiera el alta médica, aunque todavía no haya entrado en ninguna convocatoria, de modo que la baja permanente se limita a Rodrygo y Asensio.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Esta evolución refleja una mejora palpable en el apartado de las lesiones, que se había convertido en una gran fuente de preocupación dentro del club blanco tras el enorme número de lesiones y problemas físicos que golpearon al equipo durante las dos temporadas anteriores.

Mourinho no critica demasiado el trabajo que hicieron los entrenadores anteriores, pero defiende el sistema actual, afirmando: "Conozco las cifras del pasado, pero no conozco los detalles del trabajo que se hacía. Aquí trabajamos conforme a un plan integral, natural y profesional, basado en una cooperación extremadamente buena entre todos".

Anuncios

Y explicó: "Están los jugadores y el departamento técnico, que incluye a especialistas en ciencias del deporte con capacidad para la prevención, el refuerzo de la fuerza y la elaboración de entrenamientos individuales cuando aparecen pequeños indicios que pueden detectarse antes de que se conviertan en problemas, junto al departamento médico, que participa de forma notable en este sistema y realiza mucho trabajo invisible".

El nombre de Antonio Díaz destaca como el responsable más importante de esta transformación, pues posee una trayectoria profesional llamativa, después de haber comenzado su carrera en un papel parecido al de traductor, exactamente igual que le ocurrió a Mourinho en el Barcelona cuando trabajó a las órdenes de Bobby Robson.

Anuncios

Díaz, nacido en 1982, empezó a trabajar como traductor de Luigi Delneri, quien asumió el banquillo del Oporto como sucesor de Mourinho, después de que le ayudara su conocimiento del idioma italiano, adquirido durante su etapa de estudios en Italia dentro de un programa de intercambio estudiantil.

Díaz trabajó con Nuno Espírito Santo durante la última etapa de su carrera como jugador en el Oporto, y cuando este último comenzó su andadura como entrenador, lo llevó consigo para formar parte de su cuerpo técnico.

Anuncios

La pareja colaboró en los clubes Rio Ave, Valencia, Oporto, Wolverhampton, Tottenham, Al Ittihad y Nottingham Forest, antes de que Díaz recibiera una llamada de Mourinho en 2025 para unirse a él en su aventura como entrenador en Turquía con el Fenerbahçe y, posteriormente, en el Benfica.

Cuando Mourinho estaba negociando con el Real Madrid, el club blanco le insinuó que ya contaba con Antonio Pintus dentro del equipo responsable de la preparación física, pero el entrenador portugués se mantuvo firme en incorporar a Díaz, asegurando que era el hombre en quien quería apoyarse.

Anuncios

A diferencia de Xabi Alonso, Mourinho no cerró la puerta a integrar a Pintus en el cuerpo técnico, pues es consciente de que el preparador físico italiano goza de un gran aprecio dentro de los pasillos del Real Madrid, y también conoce el valor de su experiencia y su conocimiento en este ámbito.

Díaz y Pintus se reparten las tareas del trabajo físico, pero la última palabra en este apartado corresponde al primero, según el criterio de Mourinho, que encuentra en los resultados el respaldo a su decisión.

Anuncios

El Real Madrid ha marcado 16 goles de los 44 que ha conseguido durante la temporada actual después del minuto 75, un porcentaje que alcanza el 36,4%, lo que refleja la capacidad del equipo para terminar los partidos con una gran fortaleza física.

El conjunto blanco se ha beneficiado de esta ventaja para lograr numerosas victorias y remontadas importantes, como ocurrió ante la Roma, el AEK y el Barcelona.

Anuncios

Esto representa uno de los aspectos fundamentales del sistema de preparación física del Real Madrid, mientras que el otro aspecto reside en el éxito del equipo últimamente a la hora de mantener la disponibilidad de la mayoría de sus jugadores y su aptitud para participar.

Desde el inicio de la pretemporada de la nueva campaña, los jugadores del Real Madrid han sufrido solo diez lesiones, con un descenso gradual del número a medida que avanza la temporada, pues en octubre se registraron solo dos lesiones, una de las cuales fue la de Thibaut Courtois, que padeció un cuadro parecido a la gripe.

Anuncios

Buena parte de esta mejora está ligada a la especialidad en la que destaca Díaz, considerado uno de los expertos más destacados a nivel mundial en el ámbito deportivo: los entrenamientos de fuerza excéntrica.

Descenso de las lesiones hasta en un 70%

Sobre este método habló Paulino Granero, el preparador físico español que anteriormente trabajó con el CSKA de Moscú y la selección rusa, y que actualmente trabaja en el club catarí Al Shamal, explicando al diario "As" cómo se aplica este tipo de entrenamientos.

Anuncios

Granero dijo: "La fuerza se puede entrenar de tres maneras; la primera concéntrica, cuando el músculo se acorta; la segunda isométrica, cuando el músculo no se mueve; y la tercera excéntrica, cuando el músculo se estira y aumenta su longitud".

Y añadió: "Desde el punto de vista fisiológico, las últimas investigaciones respaldan que el mejor método de entrenamiento neuromuscular con el objetivo de prevenir las lesiones consiste en trabajar los músculos mediante entrenamientos de fuerza excéntrica".

Anuncios

Granero, al que une una amistad personal con Díaz además de su trabajo en el mismo ámbito, ofreció un ejemplo práctico de este método, citando lo que vio tras el partido de la Roma.

Dijo: "Después del partido de la Roma, me fijé en que los jugadores suplentes se quedaron en el campo para continuar con los entrenamientos, y estaban haciendo un ejercicio que se llama el nórdico de isquiotibiales, en el que el jugador se arrodilla mientras otra persona le sujeta los pies, y luego el jugador mueve el tronco hacia adelante y vuelve a su posición anterior".

Anuncios

Y explicó: "Este es un ejercicio de fuerza excéntrica que trabaja los músculos isquiotibiales, y es solo un ejemplo de entre un conjunto de otros entrenamientos, que incluyen los cuádriceps y los aductores".

Concluyó: "Es un método de entrenamiento que logra grandes beneficios a nivel muscular, y está claro que el Real Madrid trabaja este aspecto de una forma extremadamente buena".

Anuncios

Díaz es uno de los especialistas más destacados en los entrenamientos de fuerza excéntrica, y parece que su filosofía ha empezado a dar sus frutos dentro del Real Madrid, sobre todo porque se apoya en una sólida base científica.

Un análisis publicado por la revista estadounidense de medicina deportiva, basado en 108 estudios diferentes, concluyó que los programas de entrenamiento excéntrico contribuyeron a reducir las tasas de lesiones de isquiotibiales en un porcentaje que oscila entre el 56,8% y el 70%.

Anuncios

Asimismo, otro estudio publicado por la revista británica de medicina deportiva llegó a la conclusión de que el ejercicio del nórdico de isquiotibiales reduce las lesiones en estos músculos hasta en un 51%.