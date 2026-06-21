Un sitio web internacional califica al portero Al-Owais de “pesadilla”, a la defensa de “desastrosa” y al ataque de “inexistente”

La selección saudí perdió 0-4 ante España el domingo en la segunda jornada del Grupo 8 del Mundial 2026.

El equipo, dirigido por Georgios Donis, mostró un nivel bajo y no respondió a las expectativas: falló en defensa y casi no apareció en ataque, mientras España dominaba desde el inicio.

La web francesa «Foot Mercato» ha valorado así a los jugadores saudíes:

Actuación desastrosa del portero Al-Owais

El portero saudí Mohammed Al-Owais (34 años) vivió una noche de pesadilla: no detuvo ningún ataque español y cometió un error que casi supone el quinto gol, al despejar mal el balón hacia Oyarzabal, cuyo disparo golpeó el larguero.

La defensa, desorganizada, encajó cuatro goles.

La defensa sufrió un colapso total: Saud Abdulhamid, con un 4/10, llegó tarde a la carrera de Oyarzabal que acabó en el primer gol y sufrió los constantes ataques españoles.

Ali Al-Lajami, con un 2/10, perdió serenidad y confianza ante la presión rival.

Hassan Tembakti, con la misma nota (2/10), llegó tarde al rebote del primer gol y, pese a su corpulencia, nunca impuso su juego; además, marcó en propia puerta en el 49.

Sultan Al-Omari (2/10) empezó perdido, mostró falta de coordinación y fue reemplazado por Alaa Hajji (60’) sin aportar nada.

Yasser Al-Harbi (2/10) sufrió las arrancadas de Yamal y la presión continua de Boro por la izquierda.

El centro del campo brilló por su ausencia.

En el centro del campo, Nawaf Al-Dosari apenas alcanzó un 3/10: pasó la noche viendo cómo España dominaba la posesión y solo completó dos pases antes del descanso.

Abdullah Al-Juwair (3/10) sufrió, se limitó a defender sin éxito y cometió muchos errores técnicos antes de ser reemplazado por Abdullah Al-Hamdan, que tampoco mejoró.

Ali Al-Khaibari (3 de 10) corrió mucho pero no ganó ningún duelo y pareció sin motivación; lo reemplazó Mohamed Kano (3 de 10), que cometió errores evitables y vio una amarilla.

Salem Al-Dosari (3/10) pareció perdido desde el primer cuarto de hora, ayudó en defensa, careció de ritmo y precisión, y recibió la primera tarjeta amarilla.

Ataque inexistente

En ataque, Firas Al-Buraikan apenas alcanzó un 2,5/10: no ofreció opciones, su presión fue nula y se mostró impotente ante la defensa española. Lo reemplazó Mohamed Abu Al-Shamat en el 60’, sin mejorar la situación.

Tras esta dura derrota, Arabia Saudí suma solo un punto en dos jornadas y se juega su futuro en la tercera fecha.