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La federación croata de fútbol y su selección hicieron un regalo muy especial al delantero estrella de Inglaterra Harry Kane antes del duelo entre ambos países en la Liga de Naciones, disputado el jueves por la noche.

El capitán de Croacia, Luka Modric, entregó a Kane una réplica de un balón histórico y muy especial para el fútbol croata con el fin de celebrar la conquista del Balón de Oro por parte del goleador del Bayern de Múnich, así como su partido récord con la selección inglesa.

«Dos logros extraordinarios que reflejan tu excepcional carrera y tu legado», escribió Croacia en las redes sociales junto a la imagen de Modric entregándole el regalo a Kane. También explicó la historia del balón: «En 1880, unos industriales ingleses llevaron el primer balón de fútbol a Croacia, mostraron este hermoso deporte a los habitantes de Zupanja (ciudad del este de Croacia, nota de la redacción) y les dejaron un regalo que pasó a formar parte de la historia del fútbol croata».

Ahora, Croacia se mostraba «orgullosa de devolver con este gesto una réplica del balón histórico», añadía el mensaje dirigido a Kane y a la federación inglesa. «Un símbolo del vínculo eterno entre el fútbol croata y el inglés».

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Harry Kane marca el gol de la victoria de Inglaterra ante Croacia

Sobre el césped del estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra se adelantó en el minuto 24 por medio de Morgan Rogers (Chelsea FC). Los croatas empataron poco antes de cumplirse una hora de juego gracias a Petar Sucic (Inter de Milán), pero Kane marcó poco después el gol de la victoria inglesa. El flamante ganador del Balón de Oro del Bayern de Múnich anotó de penalti el gol que fijó el 2-1 definitivo (minuto 64).

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«Intento asimilarlo todo», declaró Kane a la BBC tras el pitido final. Fue el partido número 126 del futbolista de 33 años con la selección, con lo que superó al legendario portero Peter Shilton y se convirtió en el jugador con más internacionalidades de Inglaterra. «Batir el récord es un logro enorme en la historia de nuestro deporte. Ver la coreografía, tener a mis hijos allí y recibir el homenaje de toda esa gente fue sencillamente increíble», afirmó Kane.

Getty Images

El jugador del Bayern, galardonado con el Balón de Oro a finales de octubre en Londres, recordó «unas semanas de locura. Eso, naturalmente, desgasta a uno emocional, física y mentalmente. Aunque se me da muy bien concentrarme en mis tareas, es un equilibrio difícil, porque también quieres disfrutar de todo esto».

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Elogio especial para Kane: «Por eso es ganador del Balón de Oro»

Además del regalo de los croatas, Kane recibió antes del inicio del partido en Wembley el reconocimiento como jugador con más partidos de la selección inglesa, precisamente de manos de Shilton, el anterior dueño del récord. Los aficionados también prepararon una coreografía en las gradas, Kane saltó al campo con sus cuatro hijos y mostró el Balón de Oro a los espectadores.

«Hay que reconocerle el mérito. Trató este partido como cualquier otro. Es incansable, mantiene su ética de trabajo y su concentración, y eso es precisamente lo que da sus frutos. Por eso es ganador del Balón de Oro: su actitud y su entrega son incansables. Algo así no ocurre por casualidad», dijo su compañero Rogers en un elogio especial a Kane.

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Con la victoria, Inglaterra aseguró definitivamente su clasificación para la fase final de la Liga de Naciones de la próxima primavera. Kane y compañía ya tienen garantizado el segundo puesto del grupo 3 de la Liga A y, si ganan el domingo en España su último partido del año, los Three Lions aún podrían superar al campeón del mundo y terminar primeros de grupo.