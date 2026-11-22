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La UEFA ha anunciado la designación del colegiado noruego Espen Eskås para dirigir el duelo entre el Real Madrid y el PSV Eindhoven, previsto para el martes y correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en la que el conjunto blanco busca mantener el pleno.

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Según informa el diario español «Mundo Deportivo», Eskås pertenece a la categoría Élite de árbitros de la UEFA y es internacional desde 2017.

Este será el quinto partido que dirija el colegiado noruego esta temporada en las competiciones de clubes de la UEFA, a lo que se suman los dos encuentros que ha arbitrado en la Liga de Naciones de selecciones.

Será la cuarta vez que Eskås pite un partido del Real Madrid en competición europea, después de que los tres precedentes se saldaran con victoria del conjunto blanco.

El último partido del Real Madrid dirigido por el árbitro noruego se disputó en la fase de grupos de la temporada pasada, cuando el equipo blanco arrolló al Mónaco por 6-1 el 20 de enero de este año.

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Antes, Eskås había dirigido el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Stade Brestois francés, correspondiente a la fase de grupos de la temporada 2024-2025, que terminó con triunfo merengue por 3-0.

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Su primer partido con el conjunto blanco fue en la fase de grupos de la temporada 2023-2024, cuando el Real Madrid se impuso por 1-0 al Unión Berlín en el Santiago Bernabéu.

En cambio, el colegiado noruego nunca ha dirigido un partido del PSV Eindhoven en competición europea, pese a la dilatada trayectoria del club en los torneos continentales.

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Sus experiencias previas con equipos neerlandeses se limitan a partidos del Ajax de Ámsterdam y del Vitesse Arnhem, además de algunos encuentros de la selección absoluta de los Países Bajos y de la sub-17.

El árbitro inglés Darren England será el encargado del videoarbitraje (VAR) en el duelo entre el Real Madrid y el PSV Eindhoven.

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Cabe recordar que, con el inicio de la temporada 2026-2027, la UEFA apostó por reforzar la unificación de los criterios arbitrales entre las competiciones nacionales y continentales, mediante reuniones ampliadas con los responsables arbitrales de las 55 federaciones nacionales, con el objetivo de garantizar una aplicación más coherente de las Reglas de Juego y reducir las diferencias de interpretación de las jugadas polémicas de un país a otro.

Las nuevas modificaciones incluyen una serie de medidas destinadas a aumentar el tiempo de juego efectivo y limitar la pérdida de tiempo durante los partidos, sobre todo en los saques de puerta, los saques de banda, los cambios y la atención de lesiones, y se ha instado a los árbitros a aplicar estas instrucciones con rigor y regularidad.

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Asimismo, la UEFA prestó especial atención a mejorar el uso del videoarbitraje (VAR), subrayando que la intervención de la tecnología debe limitarse a los errores claros y determinantes o a las acciones importantes que el árbitro no haya podido ver, sin convertir la revisión de las jugadas en un nuevo arbitraje de cada detalle del partido.