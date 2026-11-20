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La Real Federación Española de Fútbol anunció la designación de Adrián Cordero como árbitro del partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, que se disputará el sábado por la noche en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de LaLiga, en un encuentro en el que el conjunto blanco buscará un resultado positivo.

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José Antonio López será el encargado del videoarbitraje (VAR), con la misión de revisar las acciones polémicas e intervenir cuando sea necesario, conforme al protocolo establecido.

La designación de Cordero llega con un historial previo de partidos dirigidos a ambos equipos en LaLiga, ya que el colegiado ha arbitrado anteriormente encuentros del Real Madrid y del Celta de Vigo, con resultados dispares para cada conjunto bajo su dirección.

Cordero acumula 5 partidos dirigidos al Real Madrid en LaLiga, en los que el conjunto blanco sumó 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, un balance que refleja resultados relativamente positivos para el equipo en los encuentros arbitrados por el colegiado español, aunque por sí solo no constituye un indicador determinante de lo que pueda suceder en el próximo partido sobre el césped del Santiago Bernabéu.

El último partido que Cordero dirigió al Real Madrid se remonta a la temporada pasada, cuando el conjunto blanco recibió a Osasuna en el Santiago Bernabéu y se impuso por 1-0 para llevarse los tres puntos en un encuentro en el que prolongó su buena racha con el colegiado español, antes de que este vuelva a aparecer en un nuevo partido del equipo, esta vez ante el Celta de Vigo.

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Por otro lado, Cordero ha dirigido 11 partidos al Celta de Vigo en LaLiga, con un balance para el conjunto gallego de 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas, un registro que refleja un relativo equilibrio en sus resultados bajo la dirección del colegiado, en comparación con el del Real Madrid, que solo ha perdido 1 de los 5 encuentros que le ha arbitrado.

El último partido en el que el colegiado español dirigió al Celta de Vigo fue la temporada pasada, cuando el conjunto gallego se enfrentó al Levante y acabó perdiendo por 3-2, en un encuentro con 5 goles. Esa sigue siendo la última aparición dentro del historial de partidos arbitrados por Cordero al equipo, antes del esperado duelo ante el Real Madrid, que tiene importancia para ambos conjuntos en la clasificación liguera.